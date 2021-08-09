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25 متدرباً ومتدربة جامعياً يُديرون "التواصل السياحي" على رحلات الكروز البحرية

سُفانا ناظر: تطوير هذه الصناعة يتبلور في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية

عزّز برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك" من حضور المتدربين والمتدربات من طلبة الجامعات في قطاع صناعة الرحلات البحرية السياحية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 المعنية بـ "تنمية القدرات البشرية".

وقالت أخصائية تطوير الأعمال لدى شركة كروز السعودية سُفانا ناظر: تم اختيار 25 متدرباً ومتدربة معظمهم من طلاب كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة للعمل على مهنة "التواصل السياحي" بين ضيوف وطاقم السفينة السياحية الفاخرة "بيليسيما" وذلك من بين 250 طالباً تقدموا لهذه التجربة التدريبية.

وأضافت أن جزءاً من تطوير صناعة الرحلات البحرية السياحية "الكروز" يتبلور في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتدربيها على هذا النمط السياحي المتخصّص والذي يُعد رافداً من أهم روافد السياحة في المملكة، أسهمت فيه بشكل كبير البرامج السياحية النوعية التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المتدربين والمتدربات على 6 مواقع مختلفة داخل السفينة السياحية "بيليسيما" بنظام الورديات ليكونوا موجودين على مدار الساعة لخدمة الضيوف وتعزيز تجاربهم السياحية المختلفة، وهو ما انعكس عملياً على رفع مستوى المهارات التواصلية لدى الشباب والفتيات السعوديين، القائمين على هذه التجربة التدريبية الثرية.

وأفادت "ناظر"، أن جميع المتقدمين خضعوا إلى تدريب مكثّف على أهم مهارات التواصل في رحلات الكروز السياحية، بشكل نظري وعملي ووفق أفضل الممارسات العالمية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 جنسية على متن سفينة السفينة "بيليسيما".

وذكرت أن "إحدى أولويات رؤية شركة كروز السعودية، المساهمة الوطنية في تأهيل وتطوير الكوادر المحلية وتدريبها بما يتماشى مع المواصفات العالمية للكفاءات السياحية المتخصصة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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25 متدرباً ومتدربة جامعياً يُديرون "التواصل السياحي" على رحلات الكروز البحرية
سبق

عزّز برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك" من حضور المتدربين والمتدربات من طلبة الجامعات في قطاع صناعة الرحلات البحرية السياحية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 المعنية بـ "تنمية القدرات البشرية".

وقالت أخصائية تطوير الأعمال لدى شركة كروز السعودية سُفانا ناظر: تم اختيار 25 متدرباً ومتدربة معظمهم من طلاب كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة للعمل على مهنة "التواصل السياحي" بين ضيوف وطاقم السفينة السياحية الفاخرة "بيليسيما" وذلك من بين 250 طالباً تقدموا لهذه التجربة التدريبية.

وأضافت أن جزءاً من تطوير صناعة الرحلات البحرية السياحية "الكروز" يتبلور في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتدربيها على هذا النمط السياحي المتخصّص والذي يُعد رافداً من أهم روافد السياحة في المملكة، أسهمت فيه بشكل كبير البرامج السياحية النوعية التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المتدربين والمتدربات على 6 مواقع مختلفة داخل السفينة السياحية "بيليسيما" بنظام الورديات ليكونوا موجودين على مدار الساعة لخدمة الضيوف وتعزيز تجاربهم السياحية المختلفة، وهو ما انعكس عملياً على رفع مستوى المهارات التواصلية لدى الشباب والفتيات السعوديين، القائمين على هذه التجربة التدريبية الثرية.

وأفادت "ناظر"، أن جميع المتقدمين خضعوا إلى تدريب مكثّف على أهم مهارات التواصل في رحلات الكروز السياحية، بشكل نظري وعملي ووفق أفضل الممارسات العالمية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 جنسية على متن سفينة السفينة "بيليسيما".

وذكرت أن "إحدى أولويات رؤية شركة كروز السعودية، المساهمة الوطنية في تأهيل وتطوير الكوادر المحلية وتدريبها بما يتماشى مع المواصفات العالمية للكفاءات السياحية المتخصصة".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:58 PM

25 متدرباً ومتدربة جامعياً يُديرون "التواصل السياحي" على رحلات الكروز البحرية

سُفانا ناظر: تطوير هذه الصناعة يتبلور في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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عزّز برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك" من حضور المتدربين والمتدربات من طلبة الجامعات في قطاع صناعة الرحلات البحرية السياحية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 المعنية بـ "تنمية القدرات البشرية".

وقالت أخصائية تطوير الأعمال لدى شركة كروز السعودية سُفانا ناظر: تم اختيار 25 متدرباً ومتدربة معظمهم من طلاب كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة للعمل على مهنة "التواصل السياحي" بين ضيوف وطاقم السفينة السياحية الفاخرة "بيليسيما" وذلك من بين 250 طالباً تقدموا لهذه التجربة التدريبية.

وأضافت أن جزءاً من تطوير صناعة الرحلات البحرية السياحية "الكروز" يتبلور في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتدربيها على هذا النمط السياحي المتخصّص والذي يُعد رافداً من أهم روافد السياحة في المملكة، أسهمت فيه بشكل كبير البرامج السياحية النوعية التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المتدربين والمتدربات على 6 مواقع مختلفة داخل السفينة السياحية "بيليسيما" بنظام الورديات ليكونوا موجودين على مدار الساعة لخدمة الضيوف وتعزيز تجاربهم السياحية المختلفة، وهو ما انعكس عملياً على رفع مستوى المهارات التواصلية لدى الشباب والفتيات السعوديين، القائمين على هذه التجربة التدريبية الثرية.

وأفادت "ناظر"، أن جميع المتقدمين خضعوا إلى تدريب مكثّف على أهم مهارات التواصل في رحلات الكروز السياحية، بشكل نظري وعملي ووفق أفضل الممارسات العالمية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 جنسية على متن سفينة السفينة "بيليسيما".

وذكرت أن "إحدى أولويات رؤية شركة كروز السعودية، المساهمة الوطنية في تأهيل وتطوير الكوادر المحلية وتدريبها بما يتماشى مع المواصفات العالمية للكفاءات السياحية المتخصصة".

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