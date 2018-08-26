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"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.

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"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
5,067

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.

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