أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.
"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.