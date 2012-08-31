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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

المفوضية الأوروبية تقدم 400 مليون يورو لشراء لقاحات لـ"كورونا"

في اليوم الأخير لمبادرة "كوفاكس"

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية، لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتنتهي اليوم المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم "كوفاكس"، للتعبير عن ذلك، وفقاً لـ"رويترز".

المفوضية الأوروبية فيروس كورونا الجديد

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المفوضية الأوروبية تقدم 400 مليون يورو لشراء لقاحات لـ"كورونا"
سبق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية، لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتنتهي اليوم المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم "كوفاكس"، للتعبير عن ذلك، وفقاً لـ"رويترز".

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
03:19 PM

المفوضية الأوروبية تقدم 400 مليون يورو لشراء لقاحات لـ"كورونا"

في اليوم الأخير لمبادرة "كوفاكس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية، لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتنتهي اليوم المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم "كوفاكس"، للتعبير عن ذلك، وفقاً لـ"رويترز".

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