المفوضية الأوروبية تقدم 400 مليون يورو لشراء لقاحات لـ"كورونا"

في اليوم الأخير لمبادرة "كوفاكس"

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية، لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتنتهي اليوم المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم "كوفاكس"، للتعبير عن ذلك، وفقاً لـ"رويترز".