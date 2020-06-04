شاهد من جدة.. إغلاق مطاعم وتموينات وبقالات تُخالف الاحترازات

رصدها مراقبو البلديات إثر جولات ميدانية.. و"الزهراني": مستمرون

أغلقت أمانة محافظة جدة، 30 محلًّا تجاريًّا ما بين مطاعم وتموينات وبقالات وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تطبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المرحلة الثانية؛ وذلك في اليوم الحادي عشر من شهر شوال الحالي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تَقَيّد 30 محلًّا بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس "كورونا".

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تُحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية؛ مؤكدًا حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.