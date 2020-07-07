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بعد تصريحات "الصواريخ الخفية".. أمريكا تصف إيران بـ"أكبر تهديد للأمن"

قالت: فيلق الحرس الثوري والقادة الإيرانيون يشكّلون قوة عدم استقرار بالمنطقة

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية، على التصريحات الإيرانية بشأن بناء قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج العربي، بأن إيران تزعم أنها تريد علاقات جيدة مع جيرانها؛ لكنها في الواقع تُواصل تهديداتها بمستويات أكثر عنفًا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لمجلة "نيوزويك": إن إيران تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإن التصريحات الإيرانية تُظهر بوضوح أن فيلق الحرس الثوري والقادة الإيرانيين يشكّلون بالفعل قوة عدم استقرار في المنطقة.

وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري، قد تحدث في تصريحات إعلامية عن بناء بلاده قواعد صواريخ في البر والبحر على امتداد سواحل الخليج العربي وخليج عمان.

الولايات المتحدة الأمريكية الصواريخ الخفية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تصريحات "الصواريخ الخفية".. أمريكا تصف إيران بـ"أكبر تهديد للأمن"
سبق

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية، على التصريحات الإيرانية بشأن بناء قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج العربي، بأن إيران تزعم أنها تريد علاقات جيدة مع جيرانها؛ لكنها في الواقع تُواصل تهديداتها بمستويات أكثر عنفًا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لمجلة "نيوزويك": إن إيران تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإن التصريحات الإيرانية تُظهر بوضوح أن فيلق الحرس الثوري والقادة الإيرانيين يشكّلون بالفعل قوة عدم استقرار في المنطقة.

وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري، قد تحدث في تصريحات إعلامية عن بناء بلاده قواعد صواريخ في البر والبحر على امتداد سواحل الخليج العربي وخليج عمان.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
11:41 AM

بعد تصريحات "الصواريخ الخفية".. أمريكا تصف إيران بـ"أكبر تهديد للأمن"

قالت: فيلق الحرس الثوري والقادة الإيرانيون يشكّلون قوة عدم استقرار بالمنطقة

A A A
خالد علي - الرياض
1
2,089

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية، على التصريحات الإيرانية بشأن بناء قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج العربي، بأن إيران تزعم أنها تريد علاقات جيدة مع جيرانها؛ لكنها في الواقع تُواصل تهديداتها بمستويات أكثر عنفًا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لمجلة "نيوزويك": إن إيران تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإن التصريحات الإيرانية تُظهر بوضوح أن فيلق الحرس الثوري والقادة الإيرانيين يشكّلون بالفعل قوة عدم استقرار في المنطقة.

وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري، قد تحدث في تصريحات إعلامية عن بناء بلاده قواعد صواريخ في البر والبحر على امتداد سواحل الخليج العربي وخليج عمان.

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