النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استئصال ورم يزن 15 كجم لمريضة بمستشفى الولادة بسكاكا‎‎

الحالة كانت تعانى من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن

نجح فريق من جراحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في الـ 36 من العمر.

وقالت "الصحة" بالجوف: إن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي لاستئصال الورم والذي يبلغ قطره 35 سم بالمبيض الأيسر، ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن 15 كجم.

وأضافت: تم إجراء الفحص الباثولوجى للورم بعد ذلك، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها.

من جانب آخر، راجع طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 54414 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م.

وكشفت "الصحة" في الجوف أن عدد المرضى المنومين بلغ 4135 مريضاً، كما راجع الإسعاف والطوارئ 54,414 مراجعاً، وراجع العيادات الخارجية 40,251 مريضاً، وتم إجراء 1,820 عملية جراحية ناجحة.

وأوضحت أنه تم إجراء 4,449 جلسة غسيل كلوي، وبلغ عدد مراجعي العيادات الافتراضية 742 مراجعاً، وتم إجراء فحوصات مخبرية بعدد 577,973 فحصًا مخبريًا، وبلغ عدد الأدوية المصروفة 56,169 وصفة طبية، وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 44,990 فحصًا، وأستفاد من خدمات التأهيل الطبي 17,401 مراجعاً، وراجع في قسم المناظير 563 مراجعًا.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 95 مستفيداً، والمستفيدين من خدمات فحص النظر 1,309 مستفيدين، وصدر 1,915 تقريراً طبياً، وبلغ عدد عمليات الخلوع الولادية 37 عملية، وعمليات استبدال الأربطة والمفاصل 77 عملية.

وأكدت "صحة الجوف" أن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفى جاء بعد افتتاح عدد من الأقسام الجديدة واستقطاب مجموعة من الأطباء ذوي الكفاءات العالية.

وأشارت إلى أن المستشفى شهد العديد من مشاريع التطوير منها تطوير المحيط الخارجي للمستشفى بمشروع عملاق عمل على تغيير وجه المحيط الخارجي بشكل تام، ووفر خدمات مميزة للمراجعين من المواقف والحدائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استئصال ورم يزن 15 كجم لمريضة بمستشفى الولادة بسكاكا‎‎
سبق

نجح فريق من جراحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في الـ 36 من العمر.

وقالت "الصحة" بالجوف: إن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي لاستئصال الورم والذي يبلغ قطره 35 سم بالمبيض الأيسر، ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن 15 كجم.

وأضافت: تم إجراء الفحص الباثولوجى للورم بعد ذلك، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها.

من جانب آخر، راجع طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 54414 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م.

وكشفت "الصحة" في الجوف أن عدد المرضى المنومين بلغ 4135 مريضاً، كما راجع الإسعاف والطوارئ 54,414 مراجعاً، وراجع العيادات الخارجية 40,251 مريضاً، وتم إجراء 1,820 عملية جراحية ناجحة.

وأوضحت أنه تم إجراء 4,449 جلسة غسيل كلوي، وبلغ عدد مراجعي العيادات الافتراضية 742 مراجعاً، وتم إجراء فحوصات مخبرية بعدد 577,973 فحصًا مخبريًا، وبلغ عدد الأدوية المصروفة 56,169 وصفة طبية، وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 44,990 فحصًا، وأستفاد من خدمات التأهيل الطبي 17,401 مراجعاً، وراجع في قسم المناظير 563 مراجعًا.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 95 مستفيداً، والمستفيدين من خدمات فحص النظر 1,309 مستفيدين، وصدر 1,915 تقريراً طبياً، وبلغ عدد عمليات الخلوع الولادية 37 عملية، وعمليات استبدال الأربطة والمفاصل 77 عملية.

وأكدت "صحة الجوف" أن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفى جاء بعد افتتاح عدد من الأقسام الجديدة واستقطاب مجموعة من الأطباء ذوي الكفاءات العالية.

وأشارت إلى أن المستشفى شهد العديد من مشاريع التطوير منها تطوير المحيط الخارجي للمستشفى بمشروع عملاق عمل على تغيير وجه المحيط الخارجي بشكل تام، ووفر خدمات مميزة للمراجعين من المواقف والحدائق.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
06:01 PM

استئصال ورم يزن 15 كجم لمريضة بمستشفى الولادة بسكاكا‎‎

الحالة كانت تعانى من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
1,074

نجح فريق من جراحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في الـ 36 من العمر.

وقالت "الصحة" بالجوف: إن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي لاستئصال الورم والذي يبلغ قطره 35 سم بالمبيض الأيسر، ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن 15 كجم.

وأضافت: تم إجراء الفحص الباثولوجى للورم بعد ذلك، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها.

من جانب آخر، راجع طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 54414 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م.

وكشفت "الصحة" في الجوف أن عدد المرضى المنومين بلغ 4135 مريضاً، كما راجع الإسعاف والطوارئ 54,414 مراجعاً، وراجع العيادات الخارجية 40,251 مريضاً، وتم إجراء 1,820 عملية جراحية ناجحة.

وأوضحت أنه تم إجراء 4,449 جلسة غسيل كلوي، وبلغ عدد مراجعي العيادات الافتراضية 742 مراجعاً، وتم إجراء فحوصات مخبرية بعدد 577,973 فحصًا مخبريًا، وبلغ عدد الأدوية المصروفة 56,169 وصفة طبية، وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 44,990 فحصًا، وأستفاد من خدمات التأهيل الطبي 17,401 مراجعاً، وراجع في قسم المناظير 563 مراجعًا.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 95 مستفيداً، والمستفيدين من خدمات فحص النظر 1,309 مستفيدين، وصدر 1,915 تقريراً طبياً، وبلغ عدد عمليات الخلوع الولادية 37 عملية، وعمليات استبدال الأربطة والمفاصل 77 عملية.

وأكدت "صحة الجوف" أن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفى جاء بعد افتتاح عدد من الأقسام الجديدة واستقطاب مجموعة من الأطباء ذوي الكفاءات العالية.

وأشارت إلى أن المستشفى شهد العديد من مشاريع التطوير منها تطوير المحيط الخارجي للمستشفى بمشروع عملاق عمل على تغيير وجه المحيط الخارجي بشكل تام، ووفر خدمات مميزة للمراجعين من المواقف والحدائق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة