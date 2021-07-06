استئصال ورم يزن 15 كجم لمريضة بمستشفى الولادة بسكاكا‎‎

الحالة كانت تعانى من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن

نجح فريق من جراحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في الـ 36 من العمر.

وقالت "الصحة" بالجوف: إن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي لاستئصال الورم والذي يبلغ قطره 35 سم بالمبيض الأيسر، ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن 15 كجم.

وأضافت: تم إجراء الفحص الباثولوجى للورم بعد ذلك، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها.

من جانب آخر، راجع طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 54414 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م.

وكشفت "الصحة" في الجوف أن عدد المرضى المنومين بلغ 4135 مريضاً، كما راجع الإسعاف والطوارئ 54,414 مراجعاً، وراجع العيادات الخارجية 40,251 مريضاً، وتم إجراء 1,820 عملية جراحية ناجحة.

وأوضحت أنه تم إجراء 4,449 جلسة غسيل كلوي، وبلغ عدد مراجعي العيادات الافتراضية 742 مراجعاً، وتم إجراء فحوصات مخبرية بعدد 577,973 فحصًا مخبريًا، وبلغ عدد الأدوية المصروفة 56,169 وصفة طبية، وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 44,990 فحصًا، وأستفاد من خدمات التأهيل الطبي 17,401 مراجعاً، وراجع في قسم المناظير 563 مراجعًا.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 95 مستفيداً، والمستفيدين من خدمات فحص النظر 1,309 مستفيدين، وصدر 1,915 تقريراً طبياً، وبلغ عدد عمليات الخلوع الولادية 37 عملية، وعمليات استبدال الأربطة والمفاصل 77 عملية.

وأكدت "صحة الجوف" أن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفى جاء بعد افتتاح عدد من الأقسام الجديدة واستقطاب مجموعة من الأطباء ذوي الكفاءات العالية.

وأشارت إلى أن المستشفى شهد العديد من مشاريع التطوير منها تطوير المحيط الخارجي للمستشفى بمشروع عملاق عمل على تغيير وجه المحيط الخارجي بشكل تام، ووفر خدمات مميزة للمراجعين من المواقف والحدائق.