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غداً.. اتحاد القدم يعقد اجتماعه الدوري الثاني بالدمام

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غداً الخميس، اجتماعه الدوري الثاني، في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بمدينة الدمام؛ وذلك تزامناً مع مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام منتخب مالي.

ويشهد جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل عدداً من المواضيع التي تتضمن تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة، حيث سيتم اعتماد محضر الاجتماع الأول، وعرض ما تم عمله في الفترة السابقة، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، ومناقشة تخصيص دعم مالي لمكاتب محاماة رياضية متخصصة لأندية الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى تشكيل اللجان المالية والفنية والطبية والتجارية، كذلك الاطلاع على لائحة مكافأة حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والاطلاع على المقترحات المقدمة من الأعضاء، وعرض الموقف المالي للاتحاد، ومناقشة تشكيل رابطة لدوري الدرجة الثانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. اتحاد القدم يعقد اجتماعه الدوري الثاني بالدمام
سبق

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غداً الخميس، اجتماعه الدوري الثاني، في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بمدينة الدمام؛ وذلك تزامناً مع مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام منتخب مالي.

ويشهد جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل عدداً من المواضيع التي تتضمن تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة، حيث سيتم اعتماد محضر الاجتماع الأول، وعرض ما تم عمله في الفترة السابقة، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، ومناقشة تخصيص دعم مالي لمكاتب محاماة رياضية متخصصة لأندية الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى تشكيل اللجان المالية والفنية والطبية والتجارية، كذلك الاطلاع على لائحة مكافأة حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والاطلاع على المقترحات المقدمة من الأعضاء، وعرض الموقف المالي للاتحاد، ومناقشة تشكيل رابطة لدوري الدرجة الثانية.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
05:47 PM

غداً.. اتحاد القدم يعقد اجتماعه الدوري الثاني بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غداً الخميس، اجتماعه الدوري الثاني، في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بمدينة الدمام؛ وذلك تزامناً مع مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام منتخب مالي.

ويشهد جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل عدداً من المواضيع التي تتضمن تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة، حيث سيتم اعتماد محضر الاجتماع الأول، وعرض ما تم عمله في الفترة السابقة، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، ومناقشة تخصيص دعم مالي لمكاتب محاماة رياضية متخصصة لأندية الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى تشكيل اللجان المالية والفنية والطبية والتجارية، كذلك الاطلاع على لائحة مكافأة حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والاطلاع على المقترحات المقدمة من الأعضاء، وعرض الموقف المالي للاتحاد، ومناقشة تشكيل رابطة لدوري الدرجة الثانية.

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