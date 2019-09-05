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"تركي" ينير منزل "البجالي"

رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.

"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.

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"تركي" ينير منزل "البجالي"
سبق

رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.

"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:23 AM

"تركي" ينير منزل "البجالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.

"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.

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