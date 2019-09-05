"تركي" ينير منزل "البجالي"

رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.
رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.
رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.
رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.