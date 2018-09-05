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بتكلفة 19 مليون ريال.. "تعليم الطائف" يتسلم 4 مشاريع لمبانٍ تعليمية حديثة

تنفيذًا لخطط الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئة محفزة للإبداع

تسلمت الإدارة العامةللتعليم في محافظة الطائف 4 مشاريع مدرسية حديثة، نُفذت وفق أحدث المواصفات الهندسية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 19 مليون ريال. فيما كانت الدراسة قد بدأت بها مع بدء العام الدراسيالجديد لهذا العام 1439-1440هــ.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن ذلك يأتي تنفيذًا لخطط الوزارة وتوجهها للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة ومحفزة للطلاب والطالبات على الإبداع والتحصيل والتميز.

وقال "اللهيبي": إن المشاريع الأربعة نُقلت لها 10 مدارس، شملت الابتدائية التاسعة والسبعين للبنات، وروضة بهية المازنية، ومتوسطة الجفر، وثانوية الجفر المحدثة، وعباد بن بشر الابتدائية، وعاصم بن ثابت، وابتدائية ومتوسطة وثانوية القريع، وابتدائية الأشرق.

وأضاف: المشاريع الجديدة تم تأثيثها بأحدث التجهيزات من مختبرات ومعامل وأثاث مدرسي ومكتبي، وما تحتويه تلك المباني من مرافق مختلفة.

ونوه "اللهيبي" بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في السعودية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - لخدمة التعليم في هذا الوطن الغالي. مثمنًا جهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه على حرصهما المستمر، واهتمامهما بكل ما يخدم التعليم في المنطقة.

وقدم "اللهيبي" شكره لوزير التعليم الدكتور أحمدالعيسى ونائبه على رعايتهما واهتمامهما بالتعليم، وتحسين البيئة المدرسية للطلبة، كما ثمن جهود فريق العمل بالخدمات المساندة على جهودهم الموفقة في المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع، متمنيًا لهم التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتكلفة 19 مليون ريال.. "تعليم الطائف" يتسلم 4 مشاريع لمبانٍ تعليمية حديثة
سبق

تسلمت الإدارة العامةللتعليم في محافظة الطائف 4 مشاريع مدرسية حديثة، نُفذت وفق أحدث المواصفات الهندسية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 19 مليون ريال. فيما كانت الدراسة قد بدأت بها مع بدء العام الدراسيالجديد لهذا العام 1439-1440هــ.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن ذلك يأتي تنفيذًا لخطط الوزارة وتوجهها للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة ومحفزة للطلاب والطالبات على الإبداع والتحصيل والتميز.

وقال "اللهيبي": إن المشاريع الأربعة نُقلت لها 10 مدارس، شملت الابتدائية التاسعة والسبعين للبنات، وروضة بهية المازنية، ومتوسطة الجفر، وثانوية الجفر المحدثة، وعباد بن بشر الابتدائية، وعاصم بن ثابت، وابتدائية ومتوسطة وثانوية القريع، وابتدائية الأشرق.

وأضاف: المشاريع الجديدة تم تأثيثها بأحدث التجهيزات من مختبرات ومعامل وأثاث مدرسي ومكتبي، وما تحتويه تلك المباني من مرافق مختلفة.

ونوه "اللهيبي" بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في السعودية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - لخدمة التعليم في هذا الوطن الغالي. مثمنًا جهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه على حرصهما المستمر، واهتمامهما بكل ما يخدم التعليم في المنطقة.

وقدم "اللهيبي" شكره لوزير التعليم الدكتور أحمدالعيسى ونائبه على رعايتهما واهتمامهما بالتعليم، وتحسين البيئة المدرسية للطلبة، كما ثمن جهود فريق العمل بالخدمات المساندة على جهودهم الموفقة في المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع، متمنيًا لهم التوفيق.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:36 PM

بتكلفة 19 مليون ريال.. "تعليم الطائف" يتسلم 4 مشاريع لمبانٍ تعليمية حديثة

تنفيذًا لخطط الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئة محفزة للإبداع

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فهد العتيبي - الطائف
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2,985

تسلمت الإدارة العامةللتعليم في محافظة الطائف 4 مشاريع مدرسية حديثة، نُفذت وفق أحدث المواصفات الهندسية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 19 مليون ريال. فيما كانت الدراسة قد بدأت بها مع بدء العام الدراسيالجديد لهذا العام 1439-1440هــ.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن ذلك يأتي تنفيذًا لخطط الوزارة وتوجهها للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة ومحفزة للطلاب والطالبات على الإبداع والتحصيل والتميز.

وقال "اللهيبي": إن المشاريع الأربعة نُقلت لها 10 مدارس، شملت الابتدائية التاسعة والسبعين للبنات، وروضة بهية المازنية، ومتوسطة الجفر، وثانوية الجفر المحدثة، وعباد بن بشر الابتدائية، وعاصم بن ثابت، وابتدائية ومتوسطة وثانوية القريع، وابتدائية الأشرق.

وأضاف: المشاريع الجديدة تم تأثيثها بأحدث التجهيزات من مختبرات ومعامل وأثاث مدرسي ومكتبي، وما تحتويه تلك المباني من مرافق مختلفة.

ونوه "اللهيبي" بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في السعودية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - لخدمة التعليم في هذا الوطن الغالي. مثمنًا جهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه على حرصهما المستمر، واهتمامهما بكل ما يخدم التعليم في المنطقة.

وقدم "اللهيبي" شكره لوزير التعليم الدكتور أحمدالعيسى ونائبه على رعايتهما واهتمامهما بالتعليم، وتحسين البيئة المدرسية للطلبة، كما ثمن جهود فريق العمل بالخدمات المساندة على جهودهم الموفقة في المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع، متمنيًا لهم التوفيق.

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