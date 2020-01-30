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"سعود الطبية" تُنهي معاناة مريضة من نواسير متعددة بالأمعاء والقولون

أجرت في السابق 13 عملية فتح بطن وكانت في حالة نفسية وعصبية صعبة

أنهت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في جراحة الجهاز الهضمي وجراحات القولون- بعد توفيق الله، معاناة مريضة بمنتصف العمر من نواسير داخلية بين الأمعاء والقولون، وأخرى متعددة بين الأمعاء والجلد.

وأوضحت المدينة أن المريضة كانت قد أجرت في السابق 13 عملية فتح بطن خارج مدينة الملك سعود الطبية، وكانت في حالة صعبة من الناحيتين النفسية والعصبية، ومضاعفات على مستوى الجلد والأمعاء والتغذية.

وذكرت أن الحالة تم قبولها، وعمل الإجراءات الطبية اللازمة من العلاجات الطبية والتغذية والملاحظة ودراسة النواسير المرضية، وإجراء العملية الاستكشافية لإزالة كل ما ضَرّ الأمعاء من الإصابات السابقة والنواسير المرضية، وجزء من القولون السيني.

وبيّنت المدينة أن الجراحة كانت معقدة لوجود التصاقات شديدة والتهابات مزمنة ونواسير داخلية تجاوزت 15 ناسورًا داخليًّا، وستة خارجية، واستغرقت خمس ساعات، منع فيها -بفضل الله- حدوث أي إصابات أخرى بين الأمعاء الضعيفة والرقيقة، وأعيدت إلى مسارها بشكل صحي وسليم.

يُذكر أن الجراحة كانت بإشراف استشاري جراحة وأورام الجهاز الهضمي وجراحات القولون والمستقيم بالمنظار والروبوت الدكتور مهدي البندر، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

مدينة الملك سعود الطبية جراحة الجهاز الهضمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تُنهي معاناة مريضة من نواسير متعددة بالأمعاء والقولون
سبق

أنهت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في جراحة الجهاز الهضمي وجراحات القولون- بعد توفيق الله، معاناة مريضة بمنتصف العمر من نواسير داخلية بين الأمعاء والقولون، وأخرى متعددة بين الأمعاء والجلد.

وأوضحت المدينة أن المريضة كانت قد أجرت في السابق 13 عملية فتح بطن خارج مدينة الملك سعود الطبية، وكانت في حالة صعبة من الناحيتين النفسية والعصبية، ومضاعفات على مستوى الجلد والأمعاء والتغذية.

وذكرت أن الحالة تم قبولها، وعمل الإجراءات الطبية اللازمة من العلاجات الطبية والتغذية والملاحظة ودراسة النواسير المرضية، وإجراء العملية الاستكشافية لإزالة كل ما ضَرّ الأمعاء من الإصابات السابقة والنواسير المرضية، وجزء من القولون السيني.

وبيّنت المدينة أن الجراحة كانت معقدة لوجود التصاقات شديدة والتهابات مزمنة ونواسير داخلية تجاوزت 15 ناسورًا داخليًّا، وستة خارجية، واستغرقت خمس ساعات، منع فيها -بفضل الله- حدوث أي إصابات أخرى بين الأمعاء الضعيفة والرقيقة، وأعيدت إلى مسارها بشكل صحي وسليم.

يُذكر أن الجراحة كانت بإشراف استشاري جراحة وأورام الجهاز الهضمي وجراحات القولون والمستقيم بالمنظار والروبوت الدكتور مهدي البندر، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:22 AM

"سعود الطبية" تُنهي معاناة مريضة من نواسير متعددة بالأمعاء والقولون

أجرت في السابق 13 عملية فتح بطن وكانت في حالة نفسية وعصبية صعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في جراحة الجهاز الهضمي وجراحات القولون- بعد توفيق الله، معاناة مريضة بمنتصف العمر من نواسير داخلية بين الأمعاء والقولون، وأخرى متعددة بين الأمعاء والجلد.

وأوضحت المدينة أن المريضة كانت قد أجرت في السابق 13 عملية فتح بطن خارج مدينة الملك سعود الطبية، وكانت في حالة صعبة من الناحيتين النفسية والعصبية، ومضاعفات على مستوى الجلد والأمعاء والتغذية.

وذكرت أن الحالة تم قبولها، وعمل الإجراءات الطبية اللازمة من العلاجات الطبية والتغذية والملاحظة ودراسة النواسير المرضية، وإجراء العملية الاستكشافية لإزالة كل ما ضَرّ الأمعاء من الإصابات السابقة والنواسير المرضية، وجزء من القولون السيني.

وبيّنت المدينة أن الجراحة كانت معقدة لوجود التصاقات شديدة والتهابات مزمنة ونواسير داخلية تجاوزت 15 ناسورًا داخليًّا، وستة خارجية، واستغرقت خمس ساعات، منع فيها -بفضل الله- حدوث أي إصابات أخرى بين الأمعاء الضعيفة والرقيقة، وأعيدت إلى مسارها بشكل صحي وسليم.

يُذكر أن الجراحة كانت بإشراف استشاري جراحة وأورام الجهاز الهضمي وجراحات القولون والمستقيم بالمنظار والروبوت الدكتور مهدي البندر، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

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