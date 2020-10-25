النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من أجل الحفاظ على المكتسبات.. الأهلي يوقع مع 8 لاعبين

وقعت إدارة النادي الأهلي، الأحد، عقوداً احترافيةً مع 8 من لاعبي درجة الشباب في النادي الغربي.

وضمّت أسماء اللاعبين الموقعين كلًّا من: مناف أبو يابس، وفهد مجرشي، وإياد مدني، وسلطان السريحي، وعبد الله محبوب، وعبد الله طوهري، وعبد الرحمن الصانبي، وأحمد النخلي.

وتأتي خطوة الإدارة في توقيع عقود احترافية مع شباب النادي، للحفاظ على مكتسباته، ومنح اللاعبين فرصة التركيز على مستوياتهم داخل الملعب، وعدم الانشغال في الأمور الإدارية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
من أجل الحفاظ على المكتسبات.. الأهلي يوقع مع 8 لاعبين
سبق

وقعت إدارة النادي الأهلي، الأحد، عقوداً احترافيةً مع 8 من لاعبي درجة الشباب في النادي الغربي.

وضمّت أسماء اللاعبين الموقعين كلًّا من: مناف أبو يابس، وفهد مجرشي، وإياد مدني، وسلطان السريحي، وعبد الله محبوب، وعبد الله طوهري، وعبد الرحمن الصانبي، وأحمد النخلي.

وتأتي خطوة الإدارة في توقيع عقود احترافية مع شباب النادي، للحفاظ على مكتسباته، ومنح اللاعبين فرصة التركيز على مستوياتهم داخل الملعب، وعدم الانشغال في الأمور الإدارية.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
07:52 PM

من أجل الحفاظ على المكتسبات.. الأهلي يوقع مع 8 لاعبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,661

وقعت إدارة النادي الأهلي، الأحد، عقوداً احترافيةً مع 8 من لاعبي درجة الشباب في النادي الغربي.

وضمّت أسماء اللاعبين الموقعين كلًّا من: مناف أبو يابس، وفهد مجرشي، وإياد مدني، وسلطان السريحي، وعبد الله محبوب، وعبد الله طوهري، وعبد الرحمن الصانبي، وأحمد النخلي.

وتأتي خطوة الإدارة في توقيع عقود احترافية مع شباب النادي، للحفاظ على مكتسباته، ومنح اللاعبين فرصة التركيز على مستوياتهم داخل الملعب، وعدم الانشغال في الأمور الإدارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,227
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة