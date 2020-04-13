ماليزيا: 134 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4817 حالة

سجلت ماليزيا اليوم 143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4817 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية في ماليزيا أنها سجلت وفاة جديدة، وهي من المخالطين المقربين لأحد المشاركين في تجمع تسبب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77 حالة.