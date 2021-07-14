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في أربعينيات القرن الماضي.. ريال واحد لرحلة الحج من القصيم إلى مكة

كل ما عليك دفع أجرة قائد الجمال.. وتحمُّل رحلة تستغرق عدة أشهر

نشر برنامج اليوم على قناة الإخبارية، مقطع فيديو يستعرض فيه ملامح رحلة الحج 1340 هـ، عندما كان بإمكان الحاج الذهاب من القصيم إلى مكة المكرّمة بتكلفة ريال واحد.

وجاء في المقطع أن سبل الوصول إلى الكعبة المشرّفة تعدّدت، فمن المشي على الأقدام وقوافل الإبل التي تقطع المسيرة في عدة أشهر وصولاً إلى السيارات والقطارات والطائرات.

وأشار إلى أنه بريال واحد تصل إلى مكة المكرّمة، هكذا كانت أجرة قائد الجمال في أربعينيات القرن الماضي ومدة الوصول تستغرق عدة أشهر.

وبعدما مهدت الطرق وفتحت الأنفاق عبر الجبال، انطلقت أولى الرحلات من بريدة إلى مكة المكرّمة على متن السيارات التي أحدثت نقلة تاريخية لم تكن في الحسبان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أربعينيات القرن الماضي.. ريال واحد لرحلة الحج من القصيم إلى مكة
سبق

نشر برنامج اليوم على قناة الإخبارية، مقطع فيديو يستعرض فيه ملامح رحلة الحج 1340 هـ، عندما كان بإمكان الحاج الذهاب من القصيم إلى مكة المكرّمة بتكلفة ريال واحد.

وجاء في المقطع أن سبل الوصول إلى الكعبة المشرّفة تعدّدت، فمن المشي على الأقدام وقوافل الإبل التي تقطع المسيرة في عدة أشهر وصولاً إلى السيارات والقطارات والطائرات.

وأشار إلى أنه بريال واحد تصل إلى مكة المكرّمة، هكذا كانت أجرة قائد الجمال في أربعينيات القرن الماضي ومدة الوصول تستغرق عدة أشهر.

وبعدما مهدت الطرق وفتحت الأنفاق عبر الجبال، انطلقت أولى الرحلات من بريدة إلى مكة المكرّمة على متن السيارات التي أحدثت نقلة تاريخية لم تكن في الحسبان.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:34 PM

في أربعينيات القرن الماضي.. ريال واحد لرحلة الحج من القصيم إلى مكة

كل ما عليك دفع أجرة قائد الجمال.. وتحمُّل رحلة تستغرق عدة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,113

نشر برنامج اليوم على قناة الإخبارية، مقطع فيديو يستعرض فيه ملامح رحلة الحج 1340 هـ، عندما كان بإمكان الحاج الذهاب من القصيم إلى مكة المكرّمة بتكلفة ريال واحد.

وجاء في المقطع أن سبل الوصول إلى الكعبة المشرّفة تعدّدت، فمن المشي على الأقدام وقوافل الإبل التي تقطع المسيرة في عدة أشهر وصولاً إلى السيارات والقطارات والطائرات.

وأشار إلى أنه بريال واحد تصل إلى مكة المكرّمة، هكذا كانت أجرة قائد الجمال في أربعينيات القرن الماضي ومدة الوصول تستغرق عدة أشهر.

وبعدما مهدت الطرق وفتحت الأنفاق عبر الجبال، انطلقت أولى الرحلات من بريدة إلى مكة المكرّمة على متن السيارات التي أحدثت نقلة تاريخية لم تكن في الحسبان.

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