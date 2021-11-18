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وزير الخارجية يستقبل سفيري مصروالسودان ويستعرض دعم العلاقات

ودع الثاني بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، السفير السوداني لدى المملكة عبدالعظيم الصادق، الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

وزير الخارجية السفير السوداني السفير المصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل سفيري مصروالسودان ويستعرض دعم العلاقات
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، السفير السوداني لدى المملكة عبدالعظيم الصادق، الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:35 PM

وزير الخارجية يستقبل سفيري مصروالسودان ويستعرض دعم العلاقات

ودع الثاني بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، السفير السوداني لدى المملكة عبدالعظيم الصادق، الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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