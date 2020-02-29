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"الأيام الرياضية" تستهدف مشرفات النشاط ومعلمات التربية و1500 طالبة بعسير

استمرّ 4 أيام للتعريف بتنظيم الأحداث الرياضية وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية

اطلع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مساء أمس الأول، على سير مشروع برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات، على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، أن المشروع استهدف مشرفات النشاط البدني في 11 إدارة تعليمية، و10 معلمات تربية رياضية، و1500 طالبة من المرحلة الابتدائية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن البرنامج استمرّ على مدى أربعة أيام، ويهدف إلى التعريف بتنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية، وتنمية مهارات الطالبات البدنية.

تعليم عسير برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات

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"الأيام الرياضية" تستهدف مشرفات النشاط ومعلمات التربية و1500 طالبة بعسير
سبق

اطلع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مساء أمس الأول، على سير مشروع برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات، على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، أن المشروع استهدف مشرفات النشاط البدني في 11 إدارة تعليمية، و10 معلمات تربية رياضية، و1500 طالبة من المرحلة الابتدائية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن البرنامج استمرّ على مدى أربعة أيام، ويهدف إلى التعريف بتنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية، وتنمية مهارات الطالبات البدنية.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:51 AM

"الأيام الرياضية" تستهدف مشرفات النشاط ومعلمات التربية و1500 طالبة بعسير

استمرّ 4 أيام للتعريف بتنظيم الأحداث الرياضية وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية

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بندر آل عوض - الرياض
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351

اطلع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مساء أمس الأول، على سير مشروع برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات، على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، أن المشروع استهدف مشرفات النشاط البدني في 11 إدارة تعليمية، و10 معلمات تربية رياضية، و1500 طالبة من المرحلة الابتدائية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن البرنامج استمرّ على مدى أربعة أيام، ويهدف إلى التعريف بتنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية، وتنمية مهارات الطالبات البدنية.

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