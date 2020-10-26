"مجمع الملك فيصل بالطائف" أول مركز تدريبي على مستوى المملكة في "فني تجربة المريض"

بعد أن اجتاز المتطلبات اللازمة وحصل على عديد من الاعتمادات الدولية

اختارت هيئة التخصصات الصحية، مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ليكون أول مركز تدريبي على مستوى المملكة لمهنة "فني تجربة المريض"، بعد أن اجتاز المتطلبات اللازمة، خصوصاً بعد حصول المجمع على عديد من الاعتمادات الدولية التي تمثلت في "الاعتماد الذهبي لمنظمة بلانتري"، وبرنامج "موائمة"، إضافة إلى وجود عديد من الكفاءات الحاصلين على الزمالات الأمريكية في "تجربة المريض".

وتم اعتماد البرنامج ليتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعاون الهيئة السعودية للتخصصات مع المجمع.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن اختيار المجمع كأول مركز تدريبي لمثل هذا النوع من المهن يؤكّد مدى التطور الكبير الذي شهده المجمع في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن البرنامج يُعنى بتدريب الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، وينتهي بالتوظيف في حال اجتياز المتدرب جميع الامتحانات والاختبارات العلمية والعملية، تحت إشراف إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمجمع، موضحاً أن برنامج تجربة المريض له أهمية كبرى في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، كما يهدف البرنامج المهني لتخريج مسؤول عن تجربة المريض والخدمات المقدمة له بالقطاع الصحي وتوفير بيئة مناسبة، تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع، حيث يضم 800 سرير وتجهيزات على أحدث المستويات وكوادر مؤهلة، وشهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير شاملة، كما حقق عديداً من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.