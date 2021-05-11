بأكثر من مليون مستفيد... "الإسلامية" تكمل تنفيذ برنامجي تفطير الصائمين وتوزيع التمور حول العالم

"آل الشيخ" يشكر القيادة لدعمها واهتمامها بكل ما يلامس حاجات المسلمين

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور.

جاء ذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في 24 دولة حول العالم، حيث وزعت الوزارة 88.400 سلة غذائية، و10.300 وجبة إفطار صائم، استفاد منها قرابة 1.140.000 شخص في مختلف الدول، فيما تم توزيع 200 طن من التمور الفاخرة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المعتمدة في الدول المستضيفة للبرنامجين.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة، وبرامجها المتنوعة، لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بشهر رمضان المبارك كل عام.

وأكد الوزير آل الشيخ أنه تم تنفيذ هذه البرامج رغم الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد اهتمام قيادة هذه البلاد بكل ما يلامس حاجات المسلمين، وأن المملكة رغم الجائحة العالمية إلا أنها نجحت في الاستمرار في تقديم ودعم برامج العطاء خلال الشهر الكريم.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية بالجهود والتعاون المثمر والبناء الذي بذله سفراء خادم الحرمين الشريفين في الدول المستضيفة للبرنامجين؛ لتسهيل تنفيذها بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، كما شكر الملاحق الدينية بسفارات المملكة بالخارج، ومراكز خادم الحرمين الثقافية والإسلامية؛ على تنفيذهم للبرنامج بكل دقة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المستفيدين منه.