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"تجارة الحدود الشمالية" تغلق منشأتين وتضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية

خلال جولات مشتركة نفّذتها مع الجهات الحكومية على الأسواق العشوائية

نفّذت تجارة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات "منافذ البيع غير النظامية"، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.

وشملت الجولات المشتركة الأسواقَ العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشأة، وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية، وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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"تجارة الحدود الشمالية" تغلق منشأتين وتضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية
سبق

نفّذت تجارة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات "منافذ البيع غير النظامية"، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.

وشملت الجولات المشتركة الأسواقَ العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشأة، وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية، وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:43 AM

"تجارة الحدود الشمالية" تغلق منشأتين وتضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية

خلال جولات مشتركة نفّذتها مع الجهات الحكومية على الأسواق العشوائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت تجارة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات "منافذ البيع غير النظامية"، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.

وشملت الجولات المشتركة الأسواقَ العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشأة، وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية، وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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