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فرنسا تطالب "إسرائيل" بضمان الوصول السريع للمساعدات إلى غزة

دعت إلى وقف فوري لأعمال العنف

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال كلمة له أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا طلبت من إسرائيل ضمان الوصول السريع ودون عوائق للمساعدات إلى غزة، بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم الرئيسي.

وبين "كاستكس" أنه سمح اليوم لقافلة إنسانية بالدخول، وهذه الحركة يجب أن تستمر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن فرنسا دعت وتدعو بحزم شديد جميع الجهات الفاعلة إلى وضع حد فوري لكافة أعمال العنف، ولكافة الاستفزازات ولكل تحريض على الكراهية للسماح بعودة الهدوء.

ويسعى المجتمع الدولي إلى احتواء التصعيد الدموي الجديد بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد شن إسرائيل غارات جديدة وإطلاق حركة حماس وابلا من الصواريخ، توتر الوضع اليوم حول معبر كرم أبو سالم، الذي فتحه الاحتلال لبضع ساعات ثم أغلقه إثر إطلاق قذائف هاون في اتجاهه.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

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فرنسا تطالب "إسرائيل" بضمان الوصول السريع للمساعدات إلى غزة
سبق

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال كلمة له أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا طلبت من إسرائيل ضمان الوصول السريع ودون عوائق للمساعدات إلى غزة، بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم الرئيسي.

وبين "كاستكس" أنه سمح اليوم لقافلة إنسانية بالدخول، وهذه الحركة يجب أن تستمر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن فرنسا دعت وتدعو بحزم شديد جميع الجهات الفاعلة إلى وضع حد فوري لكافة أعمال العنف، ولكافة الاستفزازات ولكل تحريض على الكراهية للسماح بعودة الهدوء.

ويسعى المجتمع الدولي إلى احتواء التصعيد الدموي الجديد بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد شن إسرائيل غارات جديدة وإطلاق حركة حماس وابلا من الصواريخ، توتر الوضع اليوم حول معبر كرم أبو سالم، الذي فتحه الاحتلال لبضع ساعات ثم أغلقه إثر إطلاق قذائف هاون في اتجاهه.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
07:33 PM

فرنسا تطالب "إسرائيل" بضمان الوصول السريع للمساعدات إلى غزة

دعت إلى وقف فوري لأعمال العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال كلمة له أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا طلبت من إسرائيل ضمان الوصول السريع ودون عوائق للمساعدات إلى غزة، بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم الرئيسي.

وبين "كاستكس" أنه سمح اليوم لقافلة إنسانية بالدخول، وهذه الحركة يجب أن تستمر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن فرنسا دعت وتدعو بحزم شديد جميع الجهات الفاعلة إلى وضع حد فوري لكافة أعمال العنف، ولكافة الاستفزازات ولكل تحريض على الكراهية للسماح بعودة الهدوء.

ويسعى المجتمع الدولي إلى احتواء التصعيد الدموي الجديد بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد شن إسرائيل غارات جديدة وإطلاق حركة حماس وابلا من الصواريخ، توتر الوضع اليوم حول معبر كرم أبو سالم، الذي فتحه الاحتلال لبضع ساعات ثم أغلقه إثر إطلاق قذائف هاون في اتجاهه.

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