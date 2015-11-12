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نائب أمير الرياض يتسلم نسخة من التقرير السنوي للجوازات

خلال استقباله بمكتبه لمدير جوازات المنطقة اليوم

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن نايف الهباس الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام 1440 هـ.

واطلع الأمير على تقرير الجوازات الذي يشمل إحصائيات ميدانية وضبطيات ونتائج البرامج التطويرية واللجان المشتركة.

وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن التوفيق والنجاح لرجالات الجوازات في أعمالهم وأهدافهم، مشدداً على أهمية دورهم وتأثيره.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الرياض يتسلم نسخة من التقرير السنوي للجوازات
سبق

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن نايف الهباس الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام 1440 هـ.

واطلع الأمير على تقرير الجوازات الذي يشمل إحصائيات ميدانية وضبطيات ونتائج البرامج التطويرية واللجان المشتركة.

وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن التوفيق والنجاح لرجالات الجوازات في أعمالهم وأهدافهم، مشدداً على أهمية دورهم وتأثيره.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:54 PM

نائب أمير الرياض يتسلم نسخة من التقرير السنوي للجوازات

خلال استقباله بمكتبه لمدير جوازات المنطقة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن نايف الهباس الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام 1440 هـ.

واطلع الأمير على تقرير الجوازات الذي يشمل إحصائيات ميدانية وضبطيات ونتائج البرامج التطويرية واللجان المشتركة.

وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن التوفيق والنجاح لرجالات الجوازات في أعمالهم وأهدافهم، مشدداً على أهمية دورهم وتأثيره.

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