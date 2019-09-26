النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 21 يومًا.. بنطلون وجوال يقودان للعثور على "مفقود أضم" متوفى بجبل

كان يدرس بالثالث الثانوي ويعاني اعتلالات نفسية.. والأمن باشر فورًا بعد بلاغ

أكدت مصادر "سبق"، العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب "وحيد بن حمدان العزيزي"؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبحسب المعلومات؛ فإن الشاب "العزيزي" البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.
وكانت "سبق" قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، خبر مناشدة ذويه الذين ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 21 يومًا.. بنطلون وجوال يقودان للعثور على "مفقود أضم" متوفى بجبل
سبق

أكدت مصادر "سبق"، العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب "وحيد بن حمدان العزيزي"؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبحسب المعلومات؛ فإن الشاب "العزيزي" البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.
وكانت "سبق" قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، خبر مناشدة ذويه الذين ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:42 AM

بعد 21 يومًا.. بنطلون وجوال يقودان للعثور على "مفقود أضم" متوفى بجبل

كان يدرس بالثالث الثانوي ويعاني اعتلالات نفسية.. والأمن باشر فورًا بعد بلاغ

A A A
عبدالرزاق البجالي - أضم
10
12,186

أكدت مصادر "سبق"، العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب "وحيد بن حمدان العزيزي"؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبحسب المعلومات؛ فإن الشاب "العزيزي" البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.
وكانت "سبق" قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، خبر مناشدة ذويه الذين ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,053
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,169
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,744

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة