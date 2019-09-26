أكدت مصادر "سبق"، العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب "وحيد بن حمدان العزيزي"؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وبحسب المعلومات؛ فإن الشاب "العزيزي" البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية. وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى. وكانت "سبق" قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، خبر مناشدة ذويه الذين ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.

بعد 21 يومًا.. بنطلون وجوال يقودان للعثور على "مفقود أضم" متوفى بجبل عبدالرزاق البجالي سبق 2019-09-26 أكدت مصادر "سبق"، العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب "وحيد بن حمدان العزيزي"؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشاب "العزيزي" البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.

وكانت "سبق" قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، خبر مناشدة ذويه الذين ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 11:42 AM

بعد 21 يومًا.. بنطلون وجوال يقودان للعثور على "مفقود أضم" متوفى بجبل كان يدرس بالثالث الثانوي ويعاني اعتلالات نفسية.. والأمن باشر فورًا بعد بلاغ





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أكدت مصادر "سبق"، العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب "وحيد بن حمدان العزيزي"؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشاب "العزيزي" البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.

وكانت "سبق" قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، خبر مناشدة ذويه الذين ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.