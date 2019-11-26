النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخدمة المدنية" تطلق برنامج تأهيل المتميزين لحديثي التخرج

تمهيدًا لانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية.. هنا الشروط

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف"، بغرض إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهلة علميًّا من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيدًا لدخولهم وانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، وذلك عبر عدد من المواقع الرسمية.

وتعمل الوزارة، سعيًا منها لسد الفجوة بين طالبي العمل وسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل؛ وذلك من خلال مراحل متعددة من تلك البرامج، من شأنها الدفع بالشباب السعودي بعد تدريبه إلى سوق العمل.

وعدّت وزارة الخدمة المدنية تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج كحد أدنى إلى 18 شهرًا منتهية بالتوظيف.

ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقَّة في بداية البرنامج.

ويحقّق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030م، المتمثّل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، من خلال إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة؛ حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذي لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية.

ويتبلور دور وزارة الخدمة المدنية عبر تطبيق وإطلاق هذا البرنامج، في الإشراف والمتابعة والتوجيه والدعم والتزويد المستمر للجهات الحكومية بالكوادر المتميزة لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

وحدّدت وزارة الخدمة المدنية شروطًا عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج "تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف"؛ وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون خريجًا جامعيًّا بـ"الانتظام"، وأن يكون لم يمضِ على تخرجه 4 سنوات، وأن يكون متفرغًا بالكامل، وألا يقل المعدل العام عن "3 من 4" أو ما يعادلها، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من وزارة التعليم، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن "5" في اختبار الايلتس أو ما يعادلها، واجتياز الاختبارات السلوكية الشامل، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.

وزارة الخدمة المدنية تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخدمة المدنية" تطلق برنامج تأهيل المتميزين لحديثي التخرج
سبق

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف"، بغرض إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهلة علميًّا من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيدًا لدخولهم وانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، وذلك عبر عدد من المواقع الرسمية.

وتعمل الوزارة، سعيًا منها لسد الفجوة بين طالبي العمل وسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل؛ وذلك من خلال مراحل متعددة من تلك البرامج، من شأنها الدفع بالشباب السعودي بعد تدريبه إلى سوق العمل.

وعدّت وزارة الخدمة المدنية تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج كحد أدنى إلى 18 شهرًا منتهية بالتوظيف.

ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقَّة في بداية البرنامج.

ويحقّق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030م، المتمثّل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، من خلال إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة؛ حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذي لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية.

ويتبلور دور وزارة الخدمة المدنية عبر تطبيق وإطلاق هذا البرنامج، في الإشراف والمتابعة والتوجيه والدعم والتزويد المستمر للجهات الحكومية بالكوادر المتميزة لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

وحدّدت وزارة الخدمة المدنية شروطًا عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج "تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف"؛ وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون خريجًا جامعيًّا بـ"الانتظام"، وأن يكون لم يمضِ على تخرجه 4 سنوات، وأن يكون متفرغًا بالكامل، وألا يقل المعدل العام عن "3 من 4" أو ما يعادلها، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من وزارة التعليم، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن "5" في اختبار الايلتس أو ما يعادلها، واجتياز الاختبارات السلوكية الشامل، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:29 PM

"الخدمة المدنية" تطلق برنامج تأهيل المتميزين لحديثي التخرج

تمهيدًا لانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية.. هنا الشروط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
4,525

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف"، بغرض إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهلة علميًّا من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيدًا لدخولهم وانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، وذلك عبر عدد من المواقع الرسمية.

وتعمل الوزارة، سعيًا منها لسد الفجوة بين طالبي العمل وسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل؛ وذلك من خلال مراحل متعددة من تلك البرامج، من شأنها الدفع بالشباب السعودي بعد تدريبه إلى سوق العمل.

وعدّت وزارة الخدمة المدنية تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج كحد أدنى إلى 18 شهرًا منتهية بالتوظيف.

ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقَّة في بداية البرنامج.

ويحقّق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030م، المتمثّل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، من خلال إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة؛ حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذي لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية.

ويتبلور دور وزارة الخدمة المدنية عبر تطبيق وإطلاق هذا البرنامج، في الإشراف والمتابعة والتوجيه والدعم والتزويد المستمر للجهات الحكومية بالكوادر المتميزة لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

وحدّدت وزارة الخدمة المدنية شروطًا عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج "تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف"؛ وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون خريجًا جامعيًّا بـ"الانتظام"، وأن يكون لم يمضِ على تخرجه 4 سنوات، وأن يكون متفرغًا بالكامل، وألا يقل المعدل العام عن "3 من 4" أو ما يعادلها، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من وزارة التعليم، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن "5" في اختبار الايلتس أو ما يعادلها، واجتياز الاختبارات السلوكية الشامل، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,373

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة