النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاة

أسوأ حصيلة ضحايا يومية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاة
سبق

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:46 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاة

أسوأ حصيلة ضحايا يومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
148

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,792
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,052
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,530

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة