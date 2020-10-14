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تقرير إعلامي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في شهر سبتمبر

ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث

رصد تقرير إعلامي 21 انتهاكاً بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري، عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال تواصل وتتعمّد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين من الصحفيين خلال شهر سبتمبر من جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 7 مصابين، أما حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فبلغت 11 حالة، في حين سجلت 3 حالات اعتداء على المعدات الصحفية.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

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تقرير إعلامي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في شهر سبتمبر
سبق

رصد تقرير إعلامي 21 انتهاكاً بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري، عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال تواصل وتتعمّد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين من الصحفيين خلال شهر سبتمبر من جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 7 مصابين، أما حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فبلغت 11 حالة، في حين سجلت 3 حالات اعتداء على المعدات الصحفية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
12:18 PM

تقرير إعلامي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في شهر سبتمبر

ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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رصد تقرير إعلامي 21 انتهاكاً بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري، عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال تواصل وتتعمّد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين من الصحفيين خلال شهر سبتمبر من جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 7 مصابين، أما حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فبلغت 11 حالة، في حين سجلت 3 حالات اعتداء على المعدات الصحفية.

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