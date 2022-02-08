"منشآت" تختتم مسابقة "أفضل نموذج منصة إصلاح المركبات وقطع الغيار"

لابتكار حلول إلكترونية لتطوير تجربة العميل وربطه بالمتاجر وورش الصيانة

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، بالمشاركين في مسابقة "أفضل نموذج منصة إصلاح المركبات وقطع الغيار"، الهادفة إلى ابتكار حلول إلكترونية تسهم في تطوير تجربة العميل وربطه بمتاجر قطع الغيار وورش المركبات، والإسهام في دعم الاقتصاد المحلي بشكلٍ عام وقطاع التجزئة بشكلٍ خاص.



وقدّمت المشاريع المشاركة التي يصل عددها إلى 15 مشروعًا، عروضها النهائية أمام لجنة التحكيم بهدف تقييم واختيار الفائزين بالمسابقة للحصول على جوائز نقدية تصل إلى 200,000 ريال، مقدمة لأفضل 3 منصّات بناء على تقييم لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة خاصة لأكثر منصة ملتزمة خلال فترة البرنامج.



وحصل المشاركون خلال مرحلة مسرعة الأعمال التي امتدت على مدار 14 أسبوعًا على برنامج تدريبي مكثف، وجلسات ارشادية واستشارية، ومنح تمويلية وباقة من الخدمات لإكسابهم المهارات اللازمة بتوجيه من الخبراء المتخصصين في قطاعات الأعمال المختلفة، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وتأهيلها للحصول على استثمار.



وتسعى "منشآت"، من خلال مسابقة "أفضل نموذج منصة إصلاح المركبات وقطع الغيار"؛ إلى إيجاد أفكار إبداعية تعمل على تطوير الخدمات في مجال إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وتطوير منصات إلكترونية تسهم في ربط العملاء بالمتاجر وورش المركبات بشكلٍ إلكتروني، إضافةً إلى الإسهام في خلق فرص وظيفية في السوق المحلي.



يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكلٍ متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.