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"كلوروكين".. نتائج علمية تحسم مستقبل "دواء ترامب السحري" لـ"كورونا"

في دراسة هي الأكبر من نوعها.. تتوافق وإرشادات كثيرة سابقة

حسمت دراسة جديدة، هي الأكبر من نوعها، الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونُشرت الدراسة، الاثنين، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وأظهرت أن كلوركين، الذي يُستخدم أصلًا لعلاج مرضى الملاريا، "ليس فعالًا" مع فيروس كورونا.

وكانت دراسة أخرى، نُشرت الخميس، في مجلة "نيو إنغلاند" للطب، قد أظهرت أيضًا أن الدواء لا يحارب الفيروس؛ وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وحتى قبل نشر هذه التقارير وفق "سكاي نيوز عربية"، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمعاهد الوطنية للصحة، تحذيرات بشأن استخدام مرضى كورونا للدواء المثير للجدل.

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية ومستشار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "لقد دقت الدراسة المسمار فعليًّا في نعش هيدروكسي كلوروكين".

وفحص الباحثون في الدراسة الأخيرة، التي أجريت بجامعة ألباني، بولاية نيويورك، 1438 مريضًا بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى 25 مستشفى في منطقة مدينة نيويورك.

وبعد الدراسات الإحصائية، تَبَيّن أن معدل الوفيات للمرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين جاء مشابهًا لأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

وظهر أن معدل الوفيات بالنسبة لأولئك الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين، بالإضافة إلى المضاد الحيوي أزيثروميسين، متماثل أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرضى الذين تناولوا تركيبة الدواء زاد احتمال تعرضهم للسكتة القلبية خلال فترة الدراسة بمعدل الضعف؛ وهو ما يؤكد أن مشكلات القلب تمثل أحد الآثار الجانبية المعروفة لهيدروكسي كلوروكوين؛ فضلًا عن عدم فعاليته بالنسبة للفيروس.

وقال ديفيد هولتغريف، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ألباني: "أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أنها متسقة للغاية مع إرشادات هيئات متخصصة سابقة صدرت في أبريل".

وحذّرت كندا، قبل أسابيع، من استخدام العقارين المضادين للملاريا، كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، لعلاج كورونا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، بأن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان في أعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي.

ورغم تحذيرات الأطباء، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث؛ حصلت حكومات ولايات وحكومات محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أواخر أبريل، على 30 مليون جرعة من الدواء الذي رَوّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج المصابين بكورونا!

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأطباء في أبريل، من وصف "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج "كوفيد-19" خارج المستشفيات أو أماكن الأبحاث، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب على نحو خطير والوفاة بين المرضى.

وكان هذا تحذيرًا جديدًا من الدواء، الذي كرر ترامب ذكره أكثر من 17 مرة في مناسبات عامة، ووصفه بالدواء السحري؛ مشيرًا إلى إمكاناته على الرغم من أن مستشاريه الصحيين أخبروه بأنها غير مثبتة.

فيروس كورونا الجديد

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"كلوروكين".. نتائج علمية تحسم مستقبل "دواء ترامب السحري" لـ"كورونا"
سبق

حسمت دراسة جديدة، هي الأكبر من نوعها، الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونُشرت الدراسة، الاثنين، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وأظهرت أن كلوركين، الذي يُستخدم أصلًا لعلاج مرضى الملاريا، "ليس فعالًا" مع فيروس كورونا.

وكانت دراسة أخرى، نُشرت الخميس، في مجلة "نيو إنغلاند" للطب، قد أظهرت أيضًا أن الدواء لا يحارب الفيروس؛ وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وحتى قبل نشر هذه التقارير وفق "سكاي نيوز عربية"، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمعاهد الوطنية للصحة، تحذيرات بشأن استخدام مرضى كورونا للدواء المثير للجدل.

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية ومستشار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "لقد دقت الدراسة المسمار فعليًّا في نعش هيدروكسي كلوروكين".

وفحص الباحثون في الدراسة الأخيرة، التي أجريت بجامعة ألباني، بولاية نيويورك، 1438 مريضًا بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى 25 مستشفى في منطقة مدينة نيويورك.

وبعد الدراسات الإحصائية، تَبَيّن أن معدل الوفيات للمرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين جاء مشابهًا لأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

وظهر أن معدل الوفيات بالنسبة لأولئك الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين، بالإضافة إلى المضاد الحيوي أزيثروميسين، متماثل أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرضى الذين تناولوا تركيبة الدواء زاد احتمال تعرضهم للسكتة القلبية خلال فترة الدراسة بمعدل الضعف؛ وهو ما يؤكد أن مشكلات القلب تمثل أحد الآثار الجانبية المعروفة لهيدروكسي كلوروكوين؛ فضلًا عن عدم فعاليته بالنسبة للفيروس.

وقال ديفيد هولتغريف، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ألباني: "أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أنها متسقة للغاية مع إرشادات هيئات متخصصة سابقة صدرت في أبريل".

وحذّرت كندا، قبل أسابيع، من استخدام العقارين المضادين للملاريا، كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، لعلاج كورونا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، بأن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان في أعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي.

ورغم تحذيرات الأطباء، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث؛ حصلت حكومات ولايات وحكومات محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أواخر أبريل، على 30 مليون جرعة من الدواء الذي رَوّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج المصابين بكورونا!

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأطباء في أبريل، من وصف "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج "كوفيد-19" خارج المستشفيات أو أماكن الأبحاث، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب على نحو خطير والوفاة بين المرضى.

وكان هذا تحذيرًا جديدًا من الدواء، الذي كرر ترامب ذكره أكثر من 17 مرة في مناسبات عامة، ووصفه بالدواء السحري؛ مشيرًا إلى إمكاناته على الرغم من أن مستشاريه الصحيين أخبروه بأنها غير مثبتة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:29 PM

"كلوروكين".. نتائج علمية تحسم مستقبل "دواء ترامب السحري" لـ"كورونا"

في دراسة هي الأكبر من نوعها.. تتوافق وإرشادات كثيرة سابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسمت دراسة جديدة، هي الأكبر من نوعها، الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونُشرت الدراسة، الاثنين، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وأظهرت أن كلوركين، الذي يُستخدم أصلًا لعلاج مرضى الملاريا، "ليس فعالًا" مع فيروس كورونا.

وكانت دراسة أخرى، نُشرت الخميس، في مجلة "نيو إنغلاند" للطب، قد أظهرت أيضًا أن الدواء لا يحارب الفيروس؛ وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وحتى قبل نشر هذه التقارير وفق "سكاي نيوز عربية"، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمعاهد الوطنية للصحة، تحذيرات بشأن استخدام مرضى كورونا للدواء المثير للجدل.

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية ومستشار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "لقد دقت الدراسة المسمار فعليًّا في نعش هيدروكسي كلوروكين".

وفحص الباحثون في الدراسة الأخيرة، التي أجريت بجامعة ألباني، بولاية نيويورك، 1438 مريضًا بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى 25 مستشفى في منطقة مدينة نيويورك.

وبعد الدراسات الإحصائية، تَبَيّن أن معدل الوفيات للمرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين جاء مشابهًا لأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

وظهر أن معدل الوفيات بالنسبة لأولئك الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين، بالإضافة إلى المضاد الحيوي أزيثروميسين، متماثل أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرضى الذين تناولوا تركيبة الدواء زاد احتمال تعرضهم للسكتة القلبية خلال فترة الدراسة بمعدل الضعف؛ وهو ما يؤكد أن مشكلات القلب تمثل أحد الآثار الجانبية المعروفة لهيدروكسي كلوروكوين؛ فضلًا عن عدم فعاليته بالنسبة للفيروس.

وقال ديفيد هولتغريف، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ألباني: "أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أنها متسقة للغاية مع إرشادات هيئات متخصصة سابقة صدرت في أبريل".

وحذّرت كندا، قبل أسابيع، من استخدام العقارين المضادين للملاريا، كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، لعلاج كورونا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، بأن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان في أعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي.

ورغم تحذيرات الأطباء، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث؛ حصلت حكومات ولايات وحكومات محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أواخر أبريل، على 30 مليون جرعة من الدواء الذي رَوّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج المصابين بكورونا!

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأطباء في أبريل، من وصف "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج "كوفيد-19" خارج المستشفيات أو أماكن الأبحاث، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب على نحو خطير والوفاة بين المرضى.

وكان هذا تحذيرًا جديدًا من الدواء، الذي كرر ترامب ذكره أكثر من 17 مرة في مناسبات عامة، ووصفه بالدواء السحري؛ مشيرًا إلى إمكاناته على الرغم من أن مستشاريه الصحيين أخبروه بأنها غير مثبتة.

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