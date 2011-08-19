عبدالله الحافظ اتحاديًّا لموسم واحد.. قادمًا من نادي الوحدة

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب عبدالله الحافظ قادمًا من نادي الوحدة لمدة موسم رياضي واحد، بنظام الإعارة.

وتمت مراسم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي واللاعب.

وتمنّى مجلس الإدارة التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها مدرج الاتحاد.

ويأتي التعاقد مع اللاعب بناء على طلب من البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، من الإدارة تدعيم صفوف الفريق.

وكتب عبد الله الحافظ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شكرًا لإدارة الوحدة على تعاونها معي بالموافقة على انتقالي بالإعارة إلى الاتحاد".

وزاد: "الشكر موصول لإدارة الاتحاد والجهاز الفني والإداري على ثقتهم، وفخور بارتداء شعار العميد، والله يوفقني مع زملائي اللاعبين ونسعد جمهور الذهب".

يذكر أن عبد الله الحافظ تدرج من البراعم ثم الناشئين وفريق الشباب والأولمبي لنادي الاتفاق، ثم انضم لنادي يو دي ليريا البرتغالي موسم 2011-2012.

كما انتقل عبد الله الحافظ إلى نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي في صيف 2012، وفي عام 2013 وقع عقدًا احترافيًّا انتقل بموجبه لتمثيل الهلال السعودي.