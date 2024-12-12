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استشهاد فلسطينييْن بصاروخ إسرائيلي شمال غزة

طائرة استطلاع للاحتلال استهدفت دراجة بخارية

استشهد فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، جرّاء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لدراجة نارية، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، وفق وكالة "الأناضول": وصل شهيدان إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، جراء استهداف دراجة نارية في بيت لاهيا، وجاري التعرف على هويتهما.

وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخاً على الدراجة النارية، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أُصيب أربعة فلسطينيين، بجراح مختلفة، إحداها وصفت بـ"الخطيرة"، جرّاء اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة؛ احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، تطورت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي، رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

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استشهاد فلسطينييْن بصاروخ إسرائيلي شمال غزة
سبق

استشهد فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، جرّاء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لدراجة نارية، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، وفق وكالة "الأناضول": وصل شهيدان إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، جراء استهداف دراجة نارية في بيت لاهيا، وجاري التعرف على هويتهما.

وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخاً على الدراجة النارية، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أُصيب أربعة فلسطينيين، بجراح مختلفة، إحداها وصفت بـ"الخطيرة"، جرّاء اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة؛ احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، تطورت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي، رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:34 PM

استشهاد فلسطينييْن بصاروخ إسرائيلي شمال غزة

طائرة استطلاع للاحتلال استهدفت دراجة بخارية

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استشهد فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، جرّاء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لدراجة نارية، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، وفق وكالة "الأناضول": وصل شهيدان إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، جراء استهداف دراجة نارية في بيت لاهيا، وجاري التعرف على هويتهما.

وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخاً على الدراجة النارية، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أُصيب أربعة فلسطينيين، بجراح مختلفة، إحداها وصفت بـ"الخطيرة"، جرّاء اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة؛ احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، تطورت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي، رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

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