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"السديس" يوجّه بتكثيف واستكمال منظومة التحول الرقمي

لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتكثيف وتعزيز التعاملات الإلكترونية، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وأكّد الرئيس العام على العمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة, وتكثيف العمل على مبادرة "رئاسة بلا ورق".

وشدّد على سرعة التحول وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التعاملات الإلكترونية استكمال منظومة التحول الرقمي

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"السديس" يوجّه بتكثيف واستكمال منظومة التحول الرقمي
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتكثيف وتعزيز التعاملات الإلكترونية، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وأكّد الرئيس العام على العمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة, وتكثيف العمل على مبادرة "رئاسة بلا ورق".

وشدّد على سرعة التحول وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:37 AM

"السديس" يوجّه بتكثيف واستكمال منظومة التحول الرقمي

لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,540

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتكثيف وتعزيز التعاملات الإلكترونية، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وأكّد الرئيس العام على العمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة, وتكثيف العمل على مبادرة "رئاسة بلا ورق".

وشدّد على سرعة التحول وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.

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