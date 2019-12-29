"المساحة الجيولوجية" تنفي رصد هزة أرضية شرق الرياض

قالت: لدينا 18 مرصداً تعمل على مدار الساعة

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل ما يُتداول عن حدوث هزة شرق العاصمة الرياض، اليوم، موضحاً أن المرصد الوطني دوره هو متابعة ورصد الهزات الأرضية، وأنه ليس بالضرورة أن ما شعر به البعض هي عبارة عن هزة أرضية زلزالية.

وقال: إن "لهيئة المساحة الجيولوجية 18 مرصداً تعمل في الرياض، جميعها تستطيع رصد أي هزة تحدث"، لافتاً إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة حتى في أيام الأعياد والإجازات.

ودعا "أبا الخيل" المواطنين والمقيمين لعدم الانجراف خلف الشائعات، والحصول على المعلومة المؤكدة من مصادرها الرسمية.