﻿"لجين الحازمي" أيقونة التطوع الصحي تروي قصتها من المحاجر الطبية بالمدينة المنورة

طالبة طب في السنة الرابعة

لجين الحازمي طالبة الطب في السنة الرابعة جاءت الفرصة لها أن تشارك كمتطوعة صحية في الحجر الصحي بالمدينة المنورة وتنقل تجربتها في هذا العمل بكل فخر، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بثناء عدد من المسؤولين والمغردين.

وقالت الحازمي: دوري في التطوع الصحي هو طبيبة مساعدة للأطباء في الإشراف على المرضى المعزولين ومتابعة العلامات الحيوية لكل مريض، وقد عزلت نفسي في مكان عملي لحمايتي وحماية أسرتي.

ووجهت الحازمي شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ووزارة الصحة ولكل المسؤولين القائمين على هذا العمل الرائع، وعلى منحي هذه الفرصة لدعم المواطن في هذا الوباء العالمي "كوفيد 19" .

ووجد مقطع الفيديو إعجاب العديد من المغردين والمسؤولين، حيث أثنى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي على تغريدة الفيديو قائلاً: "وطن معطاء وأبناء بررة، شكرًا لجين، أنتم فخر للوطن"، فيما أطلق بعض المغردين عليها "أيقونة التطوع الصحي"، تقديراً لدورها التطوعي في المحاجر الصحية.