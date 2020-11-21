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من المركز الإعلامي لـ "G20".. توافد كبير وسط استنفار واستعدادات بأحدث التقنيات

تسهيلات كبيرة من "الإعلام" تتضمن استوديوهات خاصة للنقل المباشر وغيرها من الخدمات

وسط تسهيلات كبيرة وإمكانات ضخمة وصل أكثر من 100 إعلامي وإعلامية إلى #المملكة لتغطية فعاليات #قمة_العشرين، حيث فتح المركز الإعلامي أبوابه منذ 8 صباحاً وبدأ توافد الإعلاميين وسط استنفار كبير واستعدادات بأحدث التقنيات.

وشهد المركز منذ صباح اليوم إجراءات احترازية والتزامات كبيرة بأهمية التباعد عبر خدمات يقدمها عدد من الشباب السعوديين وتسهيلات كبيرة مقدمة من وزارة الإعلام تتضمن استوديوهات خاصة للنقل المباشر وغيرها من الخدمات وفق ما نقلته قناة الإخبارية.

ويتأهب المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الإعلامية لنقل وتغطية انطلاق أعمال القمة برئاسة المملكة، اليوم وغداً؛ حيث يشكل المركز الإعلامي في الرياض نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول.

ويضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحافية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى استوديوهات للبث المباشر جهزت لكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على الصعد كافة.

كما خصص المركز شاشات عرض داخل إحدى القاعات الكبرى بغرض نقل أعمال القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسة للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي.

ويعمل المركز الإعلامي من خلال الناقل الإعلامي الرسمي لقمة قادة مجموعة العشرين -هيئة الإذاعة والتلفزيون- مدعومة من قبل شركائها التقنيين اتحاد البث الأوروبي "الأسوشيتدبرس”، على إنتاج وبث تغطية الفرص الإعلامية المحددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمات القادة الافتتاحية، والمؤتمرات الصحافية بعد القمة، إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحافية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

وتقدم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خدمة مجانية للأقمار الاصطناعية والألياف والتوزيع الرقمي للبث المباشر لقمة قادة مجموعة العشرين، إضافة إلى أماكن الوقوف واستوديوهات التلفزيون وأجنحة التحرير في المركز الإعلامي الدولي في الرياض في المدة من 15 إلى 22 (نوفمبر)، وتوفير الوصول إلى بث الناقل الإعلامي الرسمي ووضع حجوزات فردية لأماكن الوقوف واستوديوهات التلفزيون وأجنحة التحرير مع إرسال إشارة البث إلى كل ركن من أركان العالم.

وجنّد المركز مسؤولي تواصل تابعين لمجموعة العشرين لمساعدة الإعلاميين حول أي استفسارات، وحجز غرف المقابلات الشخصية، وتوفير جداول زمنية محدثة، وأي خدمات أخرى يطلبها الإعلاميون، وللتعريف بثقافة المملكة وتراثها وماضيها العريق والنهضة والازدهار بمختلف المجالات خصّص على أحد جنبات البهو الرئيس للمركز جناح "استكشف المملكة" لإبراز أثر رؤية المملكة 2030 الإيجابي المشهود في الصعد كافة، والنتائج المتحققة من الرؤية لإيجاد مجتمع يتطلع للمستقبل، ويستند في الوقت ذاته إلى تراثه وماضيه العريق.

وحرص المركز الإعلامي على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إجراء الفحص البصري والحراري عند جميع البوابات، وتصميم جميع الغرف لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم جميع المناطق على أساس منتظم.

يشار إلى أن المركز عمل خلال الأيام الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحافية وحلقات النقاش لكثير من الوزراء والمسؤولين حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المركز الإعلامي انطلق الأحد 15 من الشهر الجاري ويستمر حتى الإثنين المقبل، حيث يوفر حافلات مخصصة للإعلاميين للتنقل بين فنادقهم والمركز، إلى جانب توافر خدمات الإركاب والإنزال من المطار.

وكان المركز قد أصدر الدليل الإعلامي للقمة ويحتوي على تعريف لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، ومعلومات شاملة حول المركز الإعلامي الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1330060412990201858?s=20

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من المركز الإعلامي لـ "G20".. توافد كبير وسط استنفار واستعدادات بأحدث التقنيات
سبق

وسط تسهيلات كبيرة وإمكانات ضخمة وصل أكثر من 100 إعلامي وإعلامية إلى #المملكة لتغطية فعاليات #قمة_العشرين، حيث فتح المركز الإعلامي أبوابه منذ 8 صباحاً وبدأ توافد الإعلاميين وسط استنفار كبير واستعدادات بأحدث التقنيات.

وشهد المركز منذ صباح اليوم إجراءات احترازية والتزامات كبيرة بأهمية التباعد عبر خدمات يقدمها عدد من الشباب السعوديين وتسهيلات كبيرة مقدمة من وزارة الإعلام تتضمن استوديوهات خاصة للنقل المباشر وغيرها من الخدمات وفق ما نقلته قناة الإخبارية.

ويتأهب المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الإعلامية لنقل وتغطية انطلاق أعمال القمة برئاسة المملكة، اليوم وغداً؛ حيث يشكل المركز الإعلامي في الرياض نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول.

ويضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحافية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى استوديوهات للبث المباشر جهزت لكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على الصعد كافة.

كما خصص المركز شاشات عرض داخل إحدى القاعات الكبرى بغرض نقل أعمال القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسة للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي.

ويعمل المركز الإعلامي من خلال الناقل الإعلامي الرسمي لقمة قادة مجموعة العشرين -هيئة الإذاعة والتلفزيون- مدعومة من قبل شركائها التقنيين اتحاد البث الأوروبي "الأسوشيتدبرس”، على إنتاج وبث تغطية الفرص الإعلامية المحددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمات القادة الافتتاحية، والمؤتمرات الصحافية بعد القمة، إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحافية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

وتقدم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خدمة مجانية للأقمار الاصطناعية والألياف والتوزيع الرقمي للبث المباشر لقمة قادة مجموعة العشرين، إضافة إلى أماكن الوقوف واستوديوهات التلفزيون وأجنحة التحرير في المركز الإعلامي الدولي في الرياض في المدة من 15 إلى 22 (نوفمبر)، وتوفير الوصول إلى بث الناقل الإعلامي الرسمي ووضع حجوزات فردية لأماكن الوقوف واستوديوهات التلفزيون وأجنحة التحرير مع إرسال إشارة البث إلى كل ركن من أركان العالم.

وجنّد المركز مسؤولي تواصل تابعين لمجموعة العشرين لمساعدة الإعلاميين حول أي استفسارات، وحجز غرف المقابلات الشخصية، وتوفير جداول زمنية محدثة، وأي خدمات أخرى يطلبها الإعلاميون، وللتعريف بثقافة المملكة وتراثها وماضيها العريق والنهضة والازدهار بمختلف المجالات خصّص على أحد جنبات البهو الرئيس للمركز جناح "استكشف المملكة" لإبراز أثر رؤية المملكة 2030 الإيجابي المشهود في الصعد كافة، والنتائج المتحققة من الرؤية لإيجاد مجتمع يتطلع للمستقبل، ويستند في الوقت ذاته إلى تراثه وماضيه العريق.

وحرص المركز الإعلامي على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إجراء الفحص البصري والحراري عند جميع البوابات، وتصميم جميع الغرف لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم جميع المناطق على أساس منتظم.

يشار إلى أن المركز عمل خلال الأيام الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحافية وحلقات النقاش لكثير من الوزراء والمسؤولين حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المركز الإعلامي انطلق الأحد 15 من الشهر الجاري ويستمر حتى الإثنين المقبل، حيث يوفر حافلات مخصصة للإعلاميين للتنقل بين فنادقهم والمركز، إلى جانب توافر خدمات الإركاب والإنزال من المطار.

وكان المركز قد أصدر الدليل الإعلامي للقمة ويحتوي على تعريف لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، ومعلومات شاملة حول المركز الإعلامي الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1330060412990201858?s=20

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:57 AM

من المركز الإعلامي لـ "G20".. توافد كبير وسط استنفار واستعدادات بأحدث التقنيات

تسهيلات كبيرة من "الإعلام" تتضمن استوديوهات خاصة للنقل المباشر وغيرها من الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط تسهيلات كبيرة وإمكانات ضخمة وصل أكثر من 100 إعلامي وإعلامية إلى #المملكة لتغطية فعاليات #قمة_العشرين، حيث فتح المركز الإعلامي أبوابه منذ 8 صباحاً وبدأ توافد الإعلاميين وسط استنفار كبير واستعدادات بأحدث التقنيات.

وشهد المركز منذ صباح اليوم إجراءات احترازية والتزامات كبيرة بأهمية التباعد عبر خدمات يقدمها عدد من الشباب السعوديين وتسهيلات كبيرة مقدمة من وزارة الإعلام تتضمن استوديوهات خاصة للنقل المباشر وغيرها من الخدمات وفق ما نقلته قناة الإخبارية.

ويتأهب المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الإعلامية لنقل وتغطية انطلاق أعمال القمة برئاسة المملكة، اليوم وغداً؛ حيث يشكل المركز الإعلامي في الرياض نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول.

ويضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحافية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى استوديوهات للبث المباشر جهزت لكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على الصعد كافة.

كما خصص المركز شاشات عرض داخل إحدى القاعات الكبرى بغرض نقل أعمال القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسة للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي.

ويعمل المركز الإعلامي من خلال الناقل الإعلامي الرسمي لقمة قادة مجموعة العشرين -هيئة الإذاعة والتلفزيون- مدعومة من قبل شركائها التقنيين اتحاد البث الأوروبي "الأسوشيتدبرس”، على إنتاج وبث تغطية الفرص الإعلامية المحددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمات القادة الافتتاحية، والمؤتمرات الصحافية بعد القمة، إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحافية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

وتقدم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خدمة مجانية للأقمار الاصطناعية والألياف والتوزيع الرقمي للبث المباشر لقمة قادة مجموعة العشرين، إضافة إلى أماكن الوقوف واستوديوهات التلفزيون وأجنحة التحرير في المركز الإعلامي الدولي في الرياض في المدة من 15 إلى 22 (نوفمبر)، وتوفير الوصول إلى بث الناقل الإعلامي الرسمي ووضع حجوزات فردية لأماكن الوقوف واستوديوهات التلفزيون وأجنحة التحرير مع إرسال إشارة البث إلى كل ركن من أركان العالم.

وجنّد المركز مسؤولي تواصل تابعين لمجموعة العشرين لمساعدة الإعلاميين حول أي استفسارات، وحجز غرف المقابلات الشخصية، وتوفير جداول زمنية محدثة، وأي خدمات أخرى يطلبها الإعلاميون، وللتعريف بثقافة المملكة وتراثها وماضيها العريق والنهضة والازدهار بمختلف المجالات خصّص على أحد جنبات البهو الرئيس للمركز جناح "استكشف المملكة" لإبراز أثر رؤية المملكة 2030 الإيجابي المشهود في الصعد كافة، والنتائج المتحققة من الرؤية لإيجاد مجتمع يتطلع للمستقبل، ويستند في الوقت ذاته إلى تراثه وماضيه العريق.

وحرص المركز الإعلامي على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إجراء الفحص البصري والحراري عند جميع البوابات، وتصميم جميع الغرف لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم جميع المناطق على أساس منتظم.

يشار إلى أن المركز عمل خلال الأيام الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحافية وحلقات النقاش لكثير من الوزراء والمسؤولين حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المركز الإعلامي انطلق الأحد 15 من الشهر الجاري ويستمر حتى الإثنين المقبل، حيث يوفر حافلات مخصصة للإعلاميين للتنقل بين فنادقهم والمركز، إلى جانب توافر خدمات الإركاب والإنزال من المطار.

وكان المركز قد أصدر الدليل الإعلامي للقمة ويحتوي على تعريف لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، ومعلومات شاملة حول المركز الإعلامي الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1330060412990201858?s=20

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