"إنفوجرافيك" وزارة الإعلام: أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم

نشرت وزارة الإعلام "إنفوجرافيك" يشمل أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة.

وافق المجلس على تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، ووافق أيضاً على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.