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نادي الصقور: تقديم مزايا وجوائز للمشاركين في المزاد الأول

ينطلق بعد غدٍ السبت 3 أكتوبر.. ويستمر حتى 15 نوفمبر

أعلن نادي الصقور السعودي عن تقديم مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية للمشاركين في مزاد الصقور الأول، الذي ينطلق بعد غدٍ السبت الموافق 3 أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مَلهم، شمال مدينة الرياض.

وتتضمن المزايا تجهيز مواقع لاستقبال الصقور في مناطق الطرح بالمملكة؛ حيث توجد الفرق المخصصة لذلك في المناطق الوسطى، والغربية (المجيرمة وينبع)، والشمالية (رفحاء، سكاكا، القريات، طريف، طبرجل، العويقلة)، والمنطقة الشرقية، وتقوم باستقبال مالك الصقر الراغب بدخول المزاد، وتوثيق تسجيل طرح الصقر، وضمان سلامة الصقور وخلوها من العيوب.

وسيتكفل نادي الصقور بتأمين المواصلات والسكن لملاك الصقور الراغبين في دخول المزاد من جميع المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، ودخول السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، الذي سيقام في اليوم الأخير منه, كما أن عمليات البيع والشراء في المزاد لا تخضع لأي رسوم، دعماً للاستثمار في مجال الصقور، وتعزيزاً لهذه الهواية والمهتمين بها.

يذكر أن نادي الصقور حدد الفترة المسائية لإقامة المزاد، تبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى منتصف الليل، ويقام كل 3 أيام خلال العشرة الأيام الأولى من فترة المزاد، ثم يقام يوماً بعد يوم بدءاً من 14 أكتوبر، فيما سيكون الختام بمزادين يومي 14 و15 نوفمبر.

نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الصقور: تقديم مزايا وجوائز للمشاركين في المزاد الأول
سبق

أعلن نادي الصقور السعودي عن تقديم مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية للمشاركين في مزاد الصقور الأول، الذي ينطلق بعد غدٍ السبت الموافق 3 أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مَلهم، شمال مدينة الرياض.

وتتضمن المزايا تجهيز مواقع لاستقبال الصقور في مناطق الطرح بالمملكة؛ حيث توجد الفرق المخصصة لذلك في المناطق الوسطى، والغربية (المجيرمة وينبع)، والشمالية (رفحاء، سكاكا، القريات، طريف، طبرجل، العويقلة)، والمنطقة الشرقية، وتقوم باستقبال مالك الصقر الراغب بدخول المزاد، وتوثيق تسجيل طرح الصقر، وضمان سلامة الصقور وخلوها من العيوب.

وسيتكفل نادي الصقور بتأمين المواصلات والسكن لملاك الصقور الراغبين في دخول المزاد من جميع المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، ودخول السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، الذي سيقام في اليوم الأخير منه, كما أن عمليات البيع والشراء في المزاد لا تخضع لأي رسوم، دعماً للاستثمار في مجال الصقور، وتعزيزاً لهذه الهواية والمهتمين بها.

يذكر أن نادي الصقور حدد الفترة المسائية لإقامة المزاد، تبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى منتصف الليل، ويقام كل 3 أيام خلال العشرة الأيام الأولى من فترة المزاد، ثم يقام يوماً بعد يوم بدءاً من 14 أكتوبر، فيما سيكون الختام بمزادين يومي 14 و15 نوفمبر.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:26 PM

نادي الصقور: تقديم مزايا وجوائز للمشاركين في المزاد الأول

ينطلق بعد غدٍ السبت 3 أكتوبر.. ويستمر حتى 15 نوفمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن نادي الصقور السعودي عن تقديم مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية للمشاركين في مزاد الصقور الأول، الذي ينطلق بعد غدٍ السبت الموافق 3 أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مَلهم، شمال مدينة الرياض.

وتتضمن المزايا تجهيز مواقع لاستقبال الصقور في مناطق الطرح بالمملكة؛ حيث توجد الفرق المخصصة لذلك في المناطق الوسطى، والغربية (المجيرمة وينبع)، والشمالية (رفحاء، سكاكا، القريات، طريف، طبرجل، العويقلة)، والمنطقة الشرقية، وتقوم باستقبال مالك الصقر الراغب بدخول المزاد، وتوثيق تسجيل طرح الصقر، وضمان سلامة الصقور وخلوها من العيوب.

وسيتكفل نادي الصقور بتأمين المواصلات والسكن لملاك الصقور الراغبين في دخول المزاد من جميع المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، ودخول السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، الذي سيقام في اليوم الأخير منه, كما أن عمليات البيع والشراء في المزاد لا تخضع لأي رسوم، دعماً للاستثمار في مجال الصقور، وتعزيزاً لهذه الهواية والمهتمين بها.

يذكر أن نادي الصقور حدد الفترة المسائية لإقامة المزاد، تبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى منتصف الليل، ويقام كل 3 أيام خلال العشرة الأيام الأولى من فترة المزاد، ثم يقام يوماً بعد يوم بدءاً من 14 أكتوبر، فيما سيكون الختام بمزادين يومي 14 و15 نوفمبر.

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