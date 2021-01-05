احتفل نامي بن ضيف الله سعد الحصيني بزواج نجله الملازم أول عبدالرحمن في الطائف.
"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن" بالطائف
احتفل نامي بن ضيف الله سعد الحصيني بزواج نجله الملازم أول عبدالرحمن في الطائف.
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"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن" بالطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
09:39 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:11 AM
"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن" بالطائف
احتفل نامي بن ضيف الله سعد الحصيني بزواج نجله الملازم أول عبدالرحمن في الطائف.
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