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"الدفاع المدني" يطلق حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا

تنطلق غداً الأحد.. وتستمر لمدة 3 أسابيع

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني، يوم غد الأحد، حملة توعوية عبر كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول؛ توقياً من انتشار وباء فيروس "كورونا".

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد خلال فترة منع التجول، وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار لا قدر الله؛ من أجل سلامتهم من بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها لا قدر الله مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصةً بعد إقفال المطاعم، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق، والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

وأشار الفريق "العمرو" إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وإنفوجرافيك ومقاطع فيديو؛ لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.

وأعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن أمله في التزام الجميع بتعليمات السلامة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الدفاع المدني فيروس كورونا الجديد

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"الدفاع المدني" يطلق حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا
سبق

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني، يوم غد الأحد، حملة توعوية عبر كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول؛ توقياً من انتشار وباء فيروس "كورونا".

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد خلال فترة منع التجول، وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار لا قدر الله؛ من أجل سلامتهم من بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها لا قدر الله مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصةً بعد إقفال المطاعم، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق، والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

وأشار الفريق "العمرو" إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وإنفوجرافيك ومقاطع فيديو؛ لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.

وأعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن أمله في التزام الجميع بتعليمات السلامة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:28 PM

"الدفاع المدني" يطلق حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا

تنطلق غداً الأحد.. وتستمر لمدة 3 أسابيع

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,929

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني، يوم غد الأحد، حملة توعوية عبر كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول؛ توقياً من انتشار وباء فيروس "كورونا".

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد خلال فترة منع التجول، وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار لا قدر الله؛ من أجل سلامتهم من بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها لا قدر الله مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصةً بعد إقفال المطاعم، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق، والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

وأشار الفريق "العمرو" إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وإنفوجرافيك ومقاطع فيديو؛ لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.

وأعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن أمله في التزام الجميع بتعليمات السلامة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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