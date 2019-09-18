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مجمع الملك فهد يوزع 450.324 نسخة من مختلف إصداراته

الأحجام والترجمات والكتب الدينية لمجموعة من الجهات الحكومية

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، ما مجموعه 450.324 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع، عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 379.920 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و57.100 نسخة من الأجزاء، و9.884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و2.870 نسخة من الكتب الدينية، و550 نسخة من التسجيلات.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وَزّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319.865.248 نسخة من مختلف الإصدارات.

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مجمع الملك فهد يوزع 450.324 نسخة من مختلف إصداراته
سبق

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، ما مجموعه 450.324 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع، عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 379.920 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و57.100 نسخة من الأجزاء، و9.884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و2.870 نسخة من الكتب الدينية، و550 نسخة من التسجيلات.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وَزّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319.865.248 نسخة من مختلف الإصدارات.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
10:07 AM

مجمع الملك فهد يوزع 450.324 نسخة من مختلف إصداراته

الأحجام والترجمات والكتب الدينية لمجموعة من الجهات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، ما مجموعه 450.324 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع، عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 379.920 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و57.100 نسخة من الأجزاء، و9.884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و2.870 نسخة من الكتب الدينية، و550 نسخة من التسجيلات.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وَزّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319.865.248 نسخة من مختلف الإصدارات.

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