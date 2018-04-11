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موجة أتربة مثارة وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تنبه شرق مكة و"المدني" يحذر

حالة مناخية تستمرّ حتى الساعة11 مساءً تضمّ الخرمة.. رياح سطحية ورؤية تتدنّى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بموجة من الأتربة المثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة؛ تشمل: الخرمة، المويه، تربة، رنية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الساعة11 مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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موجة أتربة مثارة وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تنبه شرق مكة و"المدني" يحذر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بموجة من الأتربة المثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة؛ تشمل: الخرمة، المويه، تربة، رنية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الساعة11 مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:58 AM

موجة أتربة مثارة وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تنبه شرق مكة و"المدني" يحذر

حالة مناخية تستمرّ حتى الساعة11 مساءً تضمّ الخرمة.. رياح سطحية ورؤية تتدنّى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بموجة من الأتربة المثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة؛ تشمل: الخرمة، المويه، تربة، رنية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الساعة11 مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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