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بكسر هجمات وشنّ أخرى معاكسة.. "الشرعية" تُحرّر مواقع من الحوثيين في مأرب

كبّدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

تكبّدت مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، اليوم الأربعاء، على عدة جبهات قتالية جنوب محافظة مأرب، بنيران الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني كسر خلال المعارك العنيفة عدة هجمات للمليشيا الحوثية في عدد من المواقع بجبهات حريب والجوبة، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة شنّا هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا الحوثية، ودحراها عن عدد من تلك المواقع.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وآليات وتعزيزات للمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم والآليات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بكسر هجمات وشنّ أخرى معاكسة.. "الشرعية" تُحرّر مواقع من الحوثيين في مأرب
سبق

تكبّدت مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، اليوم الأربعاء، على عدة جبهات قتالية جنوب محافظة مأرب، بنيران الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني كسر خلال المعارك العنيفة عدة هجمات للمليشيا الحوثية في عدد من المواقع بجبهات حريب والجوبة، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة شنّا هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا الحوثية، ودحراها عن عدد من تلك المواقع.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وآليات وتعزيزات للمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم والآليات.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:33 PM

بكسر هجمات وشنّ أخرى معاكسة.. "الشرعية" تُحرّر مواقع من الحوثيين في مأرب

كبّدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكبّدت مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، اليوم الأربعاء، على عدة جبهات قتالية جنوب محافظة مأرب، بنيران الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني كسر خلال المعارك العنيفة عدة هجمات للمليشيا الحوثية في عدد من المواقع بجبهات حريب والجوبة، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة شنّا هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا الحوثية، ودحراها عن عدد من تلك المواقع.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وآليات وتعزيزات للمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم والآليات.

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