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لانتشار كورونا.. كينيا تعلن عزل أكبر مخيم للاجئين في العالم

في إطار مكافحة الفيروس ويعيش فيه حوالى 217.5 ألف شخص

فرض وزير الداخلية الكيني "فريد ماتيانغ" حظرًا، ومنَع الدخول والخروج من أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم "مجمع داداب"؛ بسبب تطورات الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة إلى "مجمع داداب" حيث يعيش حوالى 217.5 ألف شخص، شَمِلَ الحظر "مجمع مخيم كاكوما" حيث يوجد أكثر من 196 ألف شخص؛ وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتب الوزير في تغريدة على "تويتر": "بعد الاجتماع مع أعضاء لجنة الاتصالات وتنفيذ التنمية الوطنية، ووفقا للتوجيهات الخاصة بالحد من انتشار COVID-19 في البلاد؛ أمرت الحكومة بمنع الدخول والخروج من مخيميْ كاكوما وداداب للاجئين؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 أبريل 2020".

وفي وقت سابق، أوعز رئيس كينيا أوهورو كينياتا، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتمديد حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، والذي يمتد من الساعة 19 مساء إلى 5 صباحًا، بالإضافة إلى حظر الدخول والخروج في أربع مناطق في كينيا؛ بما في ذلك العاصمة نيروبي.

وبعد اكتشاف الحالة الأولى لفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس، حظرت السلطات الكينية جميع الفعاليات العامة.

ووفقًا لوزارة الصحة الكينية، تم الكشف عن 374 حالة إصابة في البلاد، تعافى 124 شخصًا منهم، وتوفي 14.

كينيا فيروس كورونا الجديد

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لانتشار كورونا.. كينيا تعلن عزل أكبر مخيم للاجئين في العالم
سبق

فرض وزير الداخلية الكيني "فريد ماتيانغ" حظرًا، ومنَع الدخول والخروج من أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم "مجمع داداب"؛ بسبب تطورات الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة إلى "مجمع داداب" حيث يعيش حوالى 217.5 ألف شخص، شَمِلَ الحظر "مجمع مخيم كاكوما" حيث يوجد أكثر من 196 ألف شخص؛ وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتب الوزير في تغريدة على "تويتر": "بعد الاجتماع مع أعضاء لجنة الاتصالات وتنفيذ التنمية الوطنية، ووفقا للتوجيهات الخاصة بالحد من انتشار COVID-19 في البلاد؛ أمرت الحكومة بمنع الدخول والخروج من مخيميْ كاكوما وداداب للاجئين؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 أبريل 2020".

وفي وقت سابق، أوعز رئيس كينيا أوهورو كينياتا، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتمديد حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، والذي يمتد من الساعة 19 مساء إلى 5 صباحًا، بالإضافة إلى حظر الدخول والخروج في أربع مناطق في كينيا؛ بما في ذلك العاصمة نيروبي.

وبعد اكتشاف الحالة الأولى لفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس، حظرت السلطات الكينية جميع الفعاليات العامة.

ووفقًا لوزارة الصحة الكينية، تم الكشف عن 374 حالة إصابة في البلاد، تعافى 124 شخصًا منهم، وتوفي 14.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:32 PM

لانتشار كورونا.. كينيا تعلن عزل أكبر مخيم للاجئين في العالم

في إطار مكافحة الفيروس ويعيش فيه حوالى 217.5 ألف شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرض وزير الداخلية الكيني "فريد ماتيانغ" حظرًا، ومنَع الدخول والخروج من أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم "مجمع داداب"؛ بسبب تطورات الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة إلى "مجمع داداب" حيث يعيش حوالى 217.5 ألف شخص، شَمِلَ الحظر "مجمع مخيم كاكوما" حيث يوجد أكثر من 196 ألف شخص؛ وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتب الوزير في تغريدة على "تويتر": "بعد الاجتماع مع أعضاء لجنة الاتصالات وتنفيذ التنمية الوطنية، ووفقا للتوجيهات الخاصة بالحد من انتشار COVID-19 في البلاد؛ أمرت الحكومة بمنع الدخول والخروج من مخيميْ كاكوما وداداب للاجئين؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 أبريل 2020".

وفي وقت سابق، أوعز رئيس كينيا أوهورو كينياتا، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتمديد حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، والذي يمتد من الساعة 19 مساء إلى 5 صباحًا، بالإضافة إلى حظر الدخول والخروج في أربع مناطق في كينيا؛ بما في ذلك العاصمة نيروبي.

وبعد اكتشاف الحالة الأولى لفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس، حظرت السلطات الكينية جميع الفعاليات العامة.

ووفقًا لوزارة الصحة الكينية، تم الكشف عن 374 حالة إصابة في البلاد، تعافى 124 شخصًا منهم، وتوفي 14.

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