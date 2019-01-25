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"أطباء جازان" يناقشون الجديد في علاج الأمراض الباطنية

خلال مؤتمر لقسم التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي

بدأ قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان برامجه التدريبية لعام 2019 بالشراكة مع قسم الباطنة إطلاق مؤتمر الجديد في الطب الباطني.

وأقيم المؤتمر بقاعة المناسبات الكبرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23-24 يناير 2019م.

وناقش "23" طبيباً الجديد في الطب الباطني من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث جديدة تتحدث حول الأمراض وطرق التعامل معها ووسائل العلاج.

وشهد المؤتمر حضور 150 مشاركًا من الكادر الطبي والتمريضي من "صحة جازان"، باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبواقع ١٣ ساعة تعليم طبي مستمر.

وقال مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى جبريل مهاجر: خطة التدريب التي تستهدف العاملين تتضمن تنظيم 20 مؤتمراً في عدة تخصصات صحية وفنية وإدارية إلى جانب تطوير مهارات الممارس الصحي لتحقيق الأهداف والمتطلبات الوزراية في رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي.

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"أطباء جازان" يناقشون الجديد في علاج الأمراض الباطنية
سبق

بدأ قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان برامجه التدريبية لعام 2019 بالشراكة مع قسم الباطنة إطلاق مؤتمر الجديد في الطب الباطني.

وأقيم المؤتمر بقاعة المناسبات الكبرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23-24 يناير 2019م.

وناقش "23" طبيباً الجديد في الطب الباطني من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث جديدة تتحدث حول الأمراض وطرق التعامل معها ووسائل العلاج.

وشهد المؤتمر حضور 150 مشاركًا من الكادر الطبي والتمريضي من "صحة جازان"، باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبواقع ١٣ ساعة تعليم طبي مستمر.

وقال مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى جبريل مهاجر: خطة التدريب التي تستهدف العاملين تتضمن تنظيم 20 مؤتمراً في عدة تخصصات صحية وفنية وإدارية إلى جانب تطوير مهارات الممارس الصحي لتحقيق الأهداف والمتطلبات الوزراية في رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
04:11 PM

"أطباء جازان" يناقشون الجديد في علاج الأمراض الباطنية

خلال مؤتمر لقسم التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأ قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان برامجه التدريبية لعام 2019 بالشراكة مع قسم الباطنة إطلاق مؤتمر الجديد في الطب الباطني.

وأقيم المؤتمر بقاعة المناسبات الكبرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23-24 يناير 2019م.

وناقش "23" طبيباً الجديد في الطب الباطني من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث جديدة تتحدث حول الأمراض وطرق التعامل معها ووسائل العلاج.

وشهد المؤتمر حضور 150 مشاركًا من الكادر الطبي والتمريضي من "صحة جازان"، باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبواقع ١٣ ساعة تعليم طبي مستمر.

وقال مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى جبريل مهاجر: خطة التدريب التي تستهدف العاملين تتضمن تنظيم 20 مؤتمراً في عدة تخصصات صحية وفنية وإدارية إلى جانب تطوير مهارات الممارس الصحي لتحقيق الأهداف والمتطلبات الوزراية في رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي.

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