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"تاليسكا" يرد على "عسيري": لا تتظاهر بالإصابات إذا أردت اللعب 90 دقيقة!

قال: النادي يمر بلحظة سيئة.. احترمنا نحن الأجانب.. نعمل لإعطاء النادي الأفضل

انتقد لاعب النصر، أندرسون تاليسكا؛ تصريحات زميله اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ التي ذكر فيها أن اللاعب الأجنبي يحظى بمعاملة غير اللاعب السعودي من خلال تأكيده على أن اللاعب الأجنبي يحصل دائماً على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.

وقال "تاليسكا": "إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة، فعليك أن تتدرّب وتكرّس نفسك لهذا النادي، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات".

وأضاف: "لأن النادي يمر بلحظة سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يوماً بعد يوم لإعطاء هذا النادي، الأفضل!".

وكان اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ نجم وسط نادي النصر، قد انتقد قرار تغييره من قِبل مدرب الفريق بيدرو إيمانويل؛ بصورة غير مباشرة.

وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء (1/1) إنه كان جاهزاً تماماً لاستكمال المباراة، وإنه لا يعاني أي مشكلات بدنية أو لياقية.

وأضاف اللاعب، إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي، الذي يتم تبديله في الغالب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تاليسكا" يرد على "عسيري": لا تتظاهر بالإصابات إذا أردت اللعب 90 دقيقة!
سبق

انتقد لاعب النصر، أندرسون تاليسكا؛ تصريحات زميله اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ التي ذكر فيها أن اللاعب الأجنبي يحظى بمعاملة غير اللاعب السعودي من خلال تأكيده على أن اللاعب الأجنبي يحصل دائماً على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.

وقال "تاليسكا": "إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة، فعليك أن تتدرّب وتكرّس نفسك لهذا النادي، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات".

وأضاف: "لأن النادي يمر بلحظة سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يوماً بعد يوم لإعطاء هذا النادي، الأفضل!".

وكان اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ نجم وسط نادي النصر، قد انتقد قرار تغييره من قِبل مدرب الفريق بيدرو إيمانويل؛ بصورة غير مباشرة.

وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء (1/1) إنه كان جاهزاً تماماً لاستكمال المباراة، وإنه لا يعاني أي مشكلات بدنية أو لياقية.

وأضاف اللاعب، إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي، الذي يتم تبديله في الغالب.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:49 AM

"تاليسكا" يرد على "عسيري": لا تتظاهر بالإصابات إذا أردت اللعب 90 دقيقة!

قال: النادي يمر بلحظة سيئة.. احترمنا نحن الأجانب.. نعمل لإعطاء النادي الأفضل

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فلاح الجوفان - الرياض
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انتقد لاعب النصر، أندرسون تاليسكا؛ تصريحات زميله اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ التي ذكر فيها أن اللاعب الأجنبي يحظى بمعاملة غير اللاعب السعودي من خلال تأكيده على أن اللاعب الأجنبي يحصل دائماً على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.

وقال "تاليسكا": "إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة، فعليك أن تتدرّب وتكرّس نفسك لهذا النادي، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات".

وأضاف: "لأن النادي يمر بلحظة سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يوماً بعد يوم لإعطاء هذا النادي، الأفضل!".

وكان اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ نجم وسط نادي النصر، قد انتقد قرار تغييره من قِبل مدرب الفريق بيدرو إيمانويل؛ بصورة غير مباشرة.

وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء (1/1) إنه كان جاهزاً تماماً لاستكمال المباراة، وإنه لا يعاني أي مشكلات بدنية أو لياقية.

وأضاف اللاعب، إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي، الذي يتم تبديله في الغالب.

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