تجاوباً مع "سبق".. "المرور" يزيد سرعة طريق "الشرائع- منى" لـ100كم/س

فيما أكد "البدري" الانتهاء من تركيب اللوحات الجديدة وبدأ الرصد منذ ساعة مضت

غيّرت إدارة مرور العاصمة المقدسة -قبل قليل- السرعة المسموح بها في طريق "الشرائع- منى" من 90 إلى 100كم/الساعة.

جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (مرتادو طريق "الشرائع- منى" يطالبون بزيادة سرعته)، والذي طالَبَ فيه مرتادو الطريق بزيادة من 90 إلى 100كم في الساعة، سرعته أسوة بباقي الطرقات.

من جانبه، أكد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري، أنه تم الانتهاء من تغيير السرعات في الطريق من سرعة ٩٠كم/الساعة إلى سرعة ١٠٠كم /الساعة؛ مشيراً إلى أنه بدأ الرصد منذ ساعة من تركيب اللوحات الجديدة.