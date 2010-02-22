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"الزكاة" تنفذ أكثر من 4600 زيارة تفتيشية في أسبوع

ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 4.631 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت هذه الزيارات عدداً من القطاعات التجارية، أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، إضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.

وبيّنت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش 285 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

كما جددت دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق المحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تنفذ أكثر من 4600 زيارة تفتيشية في أسبوع
سبق

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 4.631 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت هذه الزيارات عدداً من القطاعات التجارية، أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، إضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.

وبيّنت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش 285 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

كما جددت دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق المحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:03 PM

"الزكاة" تنفذ أكثر من 4600 زيارة تفتيشية في أسبوع

ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 4.631 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت هذه الزيارات عدداً من القطاعات التجارية، أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، إضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.

وبيّنت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش 285 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

كما جددت دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق المحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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