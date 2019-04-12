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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

إصابات "كورونا" بقطر ترتفع إلى 2979 حالة

وزارة الصحة أعلنت تسجيل 251 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
ووفق "رويترز": بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7 حالات.

قطر فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" بقطر ترتفع إلى 2979 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
ووفق "رويترز": بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7 حالات.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:12 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:30 PM

إصابات "كورونا" بقطر ترتفع إلى 2979 حالة

وزارة الصحة أعلنت تسجيل 251 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,816

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
ووفق "رويترز": بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7 حالات.

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