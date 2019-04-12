أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
ووفق "رويترز": بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7 حالات.
إصابات "كورونا" بقطر ترتفع إلى 2979 حالة
وزارة الصحة أعلنت تسجيل 251 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
ووفق "رويترز": بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7 حالات.
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إصابات "كورونا" بقطر ترتفع إلى 2979 حالةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:12 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:30 PM
إصابات "كورونا" بقطر ترتفع إلى 2979 حالة
وزارة الصحة أعلنت تسجيل 251 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا".
ووفق "رويترز": بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7 حالات.
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