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عم رجل المرور "هاني العتيبي" يكشف لـ"سبق" تفاصيل جريمة الدهس

استشهد وهو يؤدي عمله.. الجاني فرّ ظنًّا منه أنه بمعزلٍ عن العدالة

توصلت "سبق" إلى تفاصيل وفاة رجل الأمن هاني العتيبي دهساً في أحد شوارع الرياض صباح أمس، وهو الموقف الذي دفع السعوديين على مواقع التواصل إلى الدعا والترحم على رجل المرور الذي وافاه الأجل وهو يؤدي عمله، بسبب شخص متهور لم يكتف بدهسه وإنما فرّ من الموقع ظناً منه أنه بمعزلٍ عن العدالة.

وقد أسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط المتهم بعد ساعاتٍ قليلة، رغم محاولاته تغيير ملامح السيارة والتهرب من المسؤولية.

وقد صُلي اليوم على الفقيد وسط حضورٍ غفير من زملائه ضباط وأفراد شاهدين على تفانيه في عمله وإخلاصه.

وروى عم المجني عليه "صقر" تفاصيل الحادث قائلاً: فقيدنا التحق بالعمل العسكري قبل نحو عام، ويوم أمس حوالي الساعة الـ١١ صباحاً كان يؤدي مهام عمله بتخطيط حادث مروري على الدائري في وادي لبن، هو ومجموعة من زملائه، وحاول رحمه الله بعد تخطيط الحادث إزالة بعض قطع السيارات عن الطريق حتى لا تضايق سالكيه، فجاء هذا الشخص مسرعاً وحاول تجنبه بالالتفاف يمنة ويسرة بالمركبة حتى فقيدنا كذلك حاول النجاة بنفسه، لكنه بالنهاية اصطدم به وفرّ من الموقع.

وأضاف: نقل المصاب للمستشفى متعرضاً لكسر بالفخذ والفك وضربة بالرأس ونزيف بالرأس، وباشر الفريق الطبي إنقاذه لكنه الأجل المكتوب، فتوفّي رحمه الله، وحمدًا لله كان محبوباً ومصلياً وكان يحمل سجادته معه في العمل ليصلي، وكل من زارنا من الضباط شهد له بذلك، ويثنون عليه؛ فسمعته طيبة ومخلص لعمله.

وعن قصة القبض على المتهم، أردف "صقر": لم يتخاذل رجال الأمن عن القبض على المتورط بتحفيز ومتابعة من مدير المرور اللواء محمد البسامي، وكنا واثقين من ذلك، فما هي إلا ساعات قليلة، تقريباً مغرب أمس، فوصلنا خبر ضبطه والقبض عليه، ونشكر جهود رجال المرور وعلى رأسهم وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، واللواء محمد البسامي؛ على جهودهم وجميع من سعى وبذل للقبض عليه.

دهس رجل أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عم رجل المرور "هاني العتيبي" يكشف لـ"سبق" تفاصيل جريمة الدهس
سبق

توصلت "سبق" إلى تفاصيل وفاة رجل الأمن هاني العتيبي دهساً في أحد شوارع الرياض صباح أمس، وهو الموقف الذي دفع السعوديين على مواقع التواصل إلى الدعا والترحم على رجل المرور الذي وافاه الأجل وهو يؤدي عمله، بسبب شخص متهور لم يكتف بدهسه وإنما فرّ من الموقع ظناً منه أنه بمعزلٍ عن العدالة.

وقد أسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط المتهم بعد ساعاتٍ قليلة، رغم محاولاته تغيير ملامح السيارة والتهرب من المسؤولية.

وقد صُلي اليوم على الفقيد وسط حضورٍ غفير من زملائه ضباط وأفراد شاهدين على تفانيه في عمله وإخلاصه.

وروى عم المجني عليه "صقر" تفاصيل الحادث قائلاً: فقيدنا التحق بالعمل العسكري قبل نحو عام، ويوم أمس حوالي الساعة الـ١١ صباحاً كان يؤدي مهام عمله بتخطيط حادث مروري على الدائري في وادي لبن، هو ومجموعة من زملائه، وحاول رحمه الله بعد تخطيط الحادث إزالة بعض قطع السيارات عن الطريق حتى لا تضايق سالكيه، فجاء هذا الشخص مسرعاً وحاول تجنبه بالالتفاف يمنة ويسرة بالمركبة حتى فقيدنا كذلك حاول النجاة بنفسه، لكنه بالنهاية اصطدم به وفرّ من الموقع.

وأضاف: نقل المصاب للمستشفى متعرضاً لكسر بالفخذ والفك وضربة بالرأس ونزيف بالرأس، وباشر الفريق الطبي إنقاذه لكنه الأجل المكتوب، فتوفّي رحمه الله، وحمدًا لله كان محبوباً ومصلياً وكان يحمل سجادته معه في العمل ليصلي، وكل من زارنا من الضباط شهد له بذلك، ويثنون عليه؛ فسمعته طيبة ومخلص لعمله.

وعن قصة القبض على المتهم، أردف "صقر": لم يتخاذل رجال الأمن عن القبض على المتورط بتحفيز ومتابعة من مدير المرور اللواء محمد البسامي، وكنا واثقين من ذلك، فما هي إلا ساعات قليلة، تقريباً مغرب أمس، فوصلنا خبر ضبطه والقبض عليه، ونشكر جهود رجال المرور وعلى رأسهم وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، واللواء محمد البسامي؛ على جهودهم وجميع من سعى وبذل للقبض عليه.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:55 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:11 PM

عم رجل المرور "هاني العتيبي" يكشف لـ"سبق" تفاصيل جريمة الدهس

استشهد وهو يؤدي عمله.. الجاني فرّ ظنًّا منه أنه بمعزلٍ عن العدالة

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بدر العتيبي - الرياض
16
26,905

توصلت "سبق" إلى تفاصيل وفاة رجل الأمن هاني العتيبي دهساً في أحد شوارع الرياض صباح أمس، وهو الموقف الذي دفع السعوديين على مواقع التواصل إلى الدعا والترحم على رجل المرور الذي وافاه الأجل وهو يؤدي عمله، بسبب شخص متهور لم يكتف بدهسه وإنما فرّ من الموقع ظناً منه أنه بمعزلٍ عن العدالة.

وقد أسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط المتهم بعد ساعاتٍ قليلة، رغم محاولاته تغيير ملامح السيارة والتهرب من المسؤولية.

وقد صُلي اليوم على الفقيد وسط حضورٍ غفير من زملائه ضباط وأفراد شاهدين على تفانيه في عمله وإخلاصه.

وروى عم المجني عليه "صقر" تفاصيل الحادث قائلاً: فقيدنا التحق بالعمل العسكري قبل نحو عام، ويوم أمس حوالي الساعة الـ١١ صباحاً كان يؤدي مهام عمله بتخطيط حادث مروري على الدائري في وادي لبن، هو ومجموعة من زملائه، وحاول رحمه الله بعد تخطيط الحادث إزالة بعض قطع السيارات عن الطريق حتى لا تضايق سالكيه، فجاء هذا الشخص مسرعاً وحاول تجنبه بالالتفاف يمنة ويسرة بالمركبة حتى فقيدنا كذلك حاول النجاة بنفسه، لكنه بالنهاية اصطدم به وفرّ من الموقع.

وأضاف: نقل المصاب للمستشفى متعرضاً لكسر بالفخذ والفك وضربة بالرأس ونزيف بالرأس، وباشر الفريق الطبي إنقاذه لكنه الأجل المكتوب، فتوفّي رحمه الله، وحمدًا لله كان محبوباً ومصلياً وكان يحمل سجادته معه في العمل ليصلي، وكل من زارنا من الضباط شهد له بذلك، ويثنون عليه؛ فسمعته طيبة ومخلص لعمله.

وعن قصة القبض على المتهم، أردف "صقر": لم يتخاذل رجال الأمن عن القبض على المتورط بتحفيز ومتابعة من مدير المرور اللواء محمد البسامي، وكنا واثقين من ذلك، فما هي إلا ساعات قليلة، تقريباً مغرب أمس، فوصلنا خبر ضبطه والقبض عليه، ونشكر جهود رجال المرور وعلى رأسهم وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، واللواء محمد البسامي؛ على جهودهم وجميع من سعى وبذل للقبض عليه.

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