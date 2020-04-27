النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعي

قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .

من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعي
سبق

قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .

من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:18 AM

جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
271

قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .

من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,579
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,179
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,659

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة