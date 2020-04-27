جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعي

قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .

من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .