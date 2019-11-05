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"سعود السويلم" يفجّرها: "شلة البلوت" محسوبون على "النصر" لا يهمهم إلا مصلحة جيوبها!

شن رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم هجوماً نارياً على بعض ممن أسماهم "محسوبون" على النصر، لكنهم في الحقيقة لا يهتمون إلا بمصلحة جيوبهم!.

وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيس ناديها السابق مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، حيث تحدث في البداية عن الفريق وأنه قوي كونه يملك لاعبين ومديرًا فنيًا أقوياء.

وفي الفيديو المتداول قسّم السويلم النصراويين إلى قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.

أما القسم الآخر فقال عنهم إنهم نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحاً أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.

ووجه السويلم رسالة لهم قال فيها إن هؤلاء، وأسماهم بـ"شلة البلوت" لا قيمة لهم ولا يساوون شيئاً ولا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.

سعود السويلم شلة البلوت النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سعود السويلم" يفجّرها: "شلة البلوت" محسوبون على "النصر" لا يهمهم إلا مصلحة جيوبها!
سبق

شن رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم هجوماً نارياً على بعض ممن أسماهم "محسوبون" على النصر، لكنهم في الحقيقة لا يهتمون إلا بمصلحة جيوبهم!.

وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيس ناديها السابق مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، حيث تحدث في البداية عن الفريق وأنه قوي كونه يملك لاعبين ومديرًا فنيًا أقوياء.

وفي الفيديو المتداول قسّم السويلم النصراويين إلى قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.

أما القسم الآخر فقال عنهم إنهم نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحاً أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.

ووجه السويلم رسالة لهم قال فيها إن هؤلاء، وأسماهم بـ"شلة البلوت" لا قيمة لهم ولا يساوون شيئاً ولا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
03:52 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
06:19 PM

"سعود السويلم" يفجّرها: "شلة البلوت" محسوبون على "النصر" لا يهمهم إلا مصلحة جيوبها!

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
5,996

شن رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم هجوماً نارياً على بعض ممن أسماهم "محسوبون" على النصر، لكنهم في الحقيقة لا يهتمون إلا بمصلحة جيوبهم!.

وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيس ناديها السابق مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، حيث تحدث في البداية عن الفريق وأنه قوي كونه يملك لاعبين ومديرًا فنيًا أقوياء.

وفي الفيديو المتداول قسّم السويلم النصراويين إلى قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.

أما القسم الآخر فقال عنهم إنهم نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحاً أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.

ووجه السويلم رسالة لهم قال فيها إن هؤلاء، وأسماهم بـ"شلة البلوت" لا قيمة لهم ولا يساوون شيئاً ولا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.

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