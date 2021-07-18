النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإصابة تحرم "الاتفاق" من خدمات نعيم سليتي لأكثر من 6 أسابيع

الأمطار تلغي مباراة الفريق الودية مع نظيره هونفيد المجري

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض متوسط ميدان الفريق الكروي الأول المحترف التونسي نعيم سليتي لإصابة في الرباط الجانبي للركبة سيبتعد على أثرها لمدة أكثر من 6 أسابيع عن الملاعب.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"أكدت الفحوصات الطبية تعرض التونسي لاعب وسط الاتفاق نعيم سليتي إلى إصابة في الرباط الجانبي للركبة".

وأضاف: "سيحتاج سليتي إلى 6 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع للاختبارات النهائية والتي يحدد على إثرها وقت مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية".

ومن جهة أخرى، تقرر إلغاء إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودية مع نظيره هونفيد المجري والتي كان مقرراً إقامتها مساء أمس السبت، لكنه تم تأجيلها إلى صباح اليوم الأحد وذلك بسبب الأمطار التي غمرت ملعب سافين ستاديون في مدينة باد بلايماو بالنمسا.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الإصابة تحرم "الاتفاق" من خدمات نعيم سليتي لأكثر من 6 أسابيع
سبق

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض متوسط ميدان الفريق الكروي الأول المحترف التونسي نعيم سليتي لإصابة في الرباط الجانبي للركبة سيبتعد على أثرها لمدة أكثر من 6 أسابيع عن الملاعب.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"أكدت الفحوصات الطبية تعرض التونسي لاعب وسط الاتفاق نعيم سليتي إلى إصابة في الرباط الجانبي للركبة".

وأضاف: "سيحتاج سليتي إلى 6 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع للاختبارات النهائية والتي يحدد على إثرها وقت مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية".

ومن جهة أخرى، تقرر إلغاء إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودية مع نظيره هونفيد المجري والتي كان مقرراً إقامتها مساء أمس السبت، لكنه تم تأجيلها إلى صباح اليوم الأحد وذلك بسبب الأمطار التي غمرت ملعب سافين ستاديون في مدينة باد بلايماو بالنمسا.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
05:52 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:58 AM

الإصابة تحرم "الاتفاق" من خدمات نعيم سليتي لأكثر من 6 أسابيع

الأمطار تلغي مباراة الفريق الودية مع نظيره هونفيد المجري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
587

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض متوسط ميدان الفريق الكروي الأول المحترف التونسي نعيم سليتي لإصابة في الرباط الجانبي للركبة سيبتعد على أثرها لمدة أكثر من 6 أسابيع عن الملاعب.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"أكدت الفحوصات الطبية تعرض التونسي لاعب وسط الاتفاق نعيم سليتي إلى إصابة في الرباط الجانبي للركبة".

وأضاف: "سيحتاج سليتي إلى 6 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع للاختبارات النهائية والتي يحدد على إثرها وقت مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية".

ومن جهة أخرى، تقرر إلغاء إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودية مع نظيره هونفيد المجري والتي كان مقرراً إقامتها مساء أمس السبت، لكنه تم تأجيلها إلى صباح اليوم الأحد وذلك بسبب الأمطار التي غمرت ملعب سافين ستاديون في مدينة باد بلايماو بالنمسا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة