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"رويترز": روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد اجتماع "أوبك+"

الجزائر اقترحت عقده في 4 يونيو

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاستعدادات لعقد اجتماع لأوبك وحلفائها "أوبك+"، اليوم (الأحد)، أن روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد الاجتماع إلى الرابع من يونيو (حزيران)، بدلاً من الأسبوع التالي.

وبحسب الوكالة، يشير عدم اعتراض روسيا على موعد أقرب للاجتماع إلى أنها تقترب أكثر من الاتفاق مع السعودية على كيفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط لبقية العام.

واقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة "أوبك" حالياً تقديم الاجتماع من موعده المقرر في التاسع والعاشر من يونيو، لتسهيل مبيعات النفط.

وقررت "أوبك+" في أبريل (نيسان)، خفضًا قياسيًا للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرًا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف جائحة فيروس كورونا.

وساعد خفض الإنتاج في "أوبك+"، إضافة إلى تراجع قياسي في إنتاج دول ليست من أعضاء المجموعة مثل الولايات المتحدة وكندا، في رفع أسعار النفط نحو 35 دولارًا للبرميل، إلا أنها تظل فقط عند نصف مستوياتها في بداية العام.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن "السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من مايو (أيار) ويونيو حتى نهاية العام الحالي".

وأظهر مسح شهري للوكالة أمس الأول أن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى في عقدين في مايو، بعد تخفيض أعضاء المنظمة خفضًا قياسيًا للإنتاج، لكن المسح أظهر أن الالتزام الكلي بلغ نحو 75 بالمئة، لأن نيجيريا والعراق لم يلتزما بالكامل بحصتيهما من التخفيضات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد اجتماع "أوبك+"
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاستعدادات لعقد اجتماع لأوبك وحلفائها "أوبك+"، اليوم (الأحد)، أن روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد الاجتماع إلى الرابع من يونيو (حزيران)، بدلاً من الأسبوع التالي.

وبحسب الوكالة، يشير عدم اعتراض روسيا على موعد أقرب للاجتماع إلى أنها تقترب أكثر من الاتفاق مع السعودية على كيفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط لبقية العام.

واقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة "أوبك" حالياً تقديم الاجتماع من موعده المقرر في التاسع والعاشر من يونيو، لتسهيل مبيعات النفط.

وقررت "أوبك+" في أبريل (نيسان)، خفضًا قياسيًا للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرًا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف جائحة فيروس كورونا.

وساعد خفض الإنتاج في "أوبك+"، إضافة إلى تراجع قياسي في إنتاج دول ليست من أعضاء المجموعة مثل الولايات المتحدة وكندا، في رفع أسعار النفط نحو 35 دولارًا للبرميل، إلا أنها تظل فقط عند نصف مستوياتها في بداية العام.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن "السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من مايو (أيار) ويونيو حتى نهاية العام الحالي".

وأظهر مسح شهري للوكالة أمس الأول أن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى في عقدين في مايو، بعد تخفيض أعضاء المنظمة خفضًا قياسيًا للإنتاج، لكن المسح أظهر أن الالتزام الكلي بلغ نحو 75 بالمئة، لأن نيجيريا والعراق لم يلتزما بالكامل بحصتيهما من التخفيضات.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:38 PM

"رويترز": روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد اجتماع "أوبك+"

الجزائر اقترحت عقده في 4 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاستعدادات لعقد اجتماع لأوبك وحلفائها "أوبك+"، اليوم (الأحد)، أن روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد الاجتماع إلى الرابع من يونيو (حزيران)، بدلاً من الأسبوع التالي.

وبحسب الوكالة، يشير عدم اعتراض روسيا على موعد أقرب للاجتماع إلى أنها تقترب أكثر من الاتفاق مع السعودية على كيفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط لبقية العام.

واقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة "أوبك" حالياً تقديم الاجتماع من موعده المقرر في التاسع والعاشر من يونيو، لتسهيل مبيعات النفط.

وقررت "أوبك+" في أبريل (نيسان)، خفضًا قياسيًا للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرًا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف جائحة فيروس كورونا.

وساعد خفض الإنتاج في "أوبك+"، إضافة إلى تراجع قياسي في إنتاج دول ليست من أعضاء المجموعة مثل الولايات المتحدة وكندا، في رفع أسعار النفط نحو 35 دولارًا للبرميل، إلا أنها تظل فقط عند نصف مستوياتها في بداية العام.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن "السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من مايو (أيار) ويونيو حتى نهاية العام الحالي".

وأظهر مسح شهري للوكالة أمس الأول أن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى في عقدين في مايو، بعد تخفيض أعضاء المنظمة خفضًا قياسيًا للإنتاج، لكن المسح أظهر أن الالتزام الكلي بلغ نحو 75 بالمئة، لأن نيجيريا والعراق لم يلتزما بالكامل بحصتيهما من التخفيضات.

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